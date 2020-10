Vlad Teohari: Eu consider ca echipa Barna trebuie sa faca un pas in spate

"Singurul partid in care m-am inscris vreodata a fost USR , si asta pentru ca am crezut si vreau sa cred in continuare in ceea ce USR transmite in extern: un partid nou, anti-sistem, pro-democratie interna, pro-transparenta, meritocratie. Am intrat cu ideea de a milita pentru valorile si principiile aparate de partid, iar intre timp m-am gandit la o eventuala candidatura, ceva natural pentru un membru de partid. Nu am intrat din oportunism politic. A fost o dorinta naturala care a venit si din incurajarile primite de-a lungul timpului.Nu intentionez sa plec la alt partid si, de altfel, nu tin neaparat sa candidez si sa obtin un loc in Parlamentul Romaniei. Am un job foarte bun in Franta si nu se pune problema ca eu sa nu am optiuni de viata. Eu am candidat in cadrul partidului in care am militat timp de 4 ani, de la infiintarea filialei diaspora, am fost sustinut si votat de colegi intr-un mod democratic, si asta pentru ca am cateva proiecte cu care imi doresc sa contribui la modernizarea Romaniei. Evident ca-mi doream sa-mi desfasor activitatea parlamentara in cadrul USR, dar situatia este asa cum o stiti. Ceea ce imi doresc acum este sa mi se faca dreptate in partidul in care sunt.Observ ca prin invalidarea si nedreptatea care mi s-a facut, au creat un moment de mare emotie, iar eu insumi nu ma asteptam la atata sustinere. Demersul meu este strict individual, in speranta ca injustitia comisa de echipa Barna va fi corectata. Este inadmisibil ca drepturile fundamentale garantate de Constitutie sa fie incalcate intr-un astfel de mod, iar votul a 645 de membri USR sa fie ignorat. In demersul acesta, sunt sprijinit de avocatul meu, Dumitru Dobrev, de echipa si de colegii mei din USR Diaspora, carora li s-a furat votul.Acestia sunt "nemultumitii" care ma sustin. De altfel, nu vad de ce noul primar al Brasovului ar fi "nemultumit" de altceva decat de incalcarea regulilor de Comisia Nationala de Arbitraj si de abuzul comis de Biroul National, ceea ce a si afirmat public", a afirmat Vlad Teohari.