Polițiștii din Australia au informat marți, 28 mai, că au arestat un pasager pentru că a început să alerge gol pe culoarul unui avion, dând jos un membru al echipajului.

Conform Deutsche Welle,, zborul VA696 de la Perth la Melbourne a trebuit să întoarcă la scurt timp după decolare, și asta pentru că un bărbat a început să alerge fără haine prin avion, doborând un membru al personalului.

„La sosirea în Perth, aeronava a fost întâmpinată de Poliția Federală Australiană, iar pasagerul perturbator a fost debarcat”, a informat compania aeriană Virgin Australia într-un comunicat.

De asemenea, autoritățile australiene au mai spus că „ofițerii au arestat un bărbat după ce se presupune că acesta a alergat gol prin aeronava în timpul zborului și a doborât un membru al echipajului la podea”.

A man has been arrested by air marshals after allegedly running naked down the aisle of a Virgin Australia flight from Perth to Melbourne. 7NEWS Adelaide at 6pm | https://t.co/Rz0F3KbLNs #7NEWS pic.twitter.com/QBJktgRSi1