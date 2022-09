Un bărbat ar putea fi condamnat la 20 de ani de închisoare după ce, în timpul unei curse American Airlines, a lovit un însoțitor de zbor care a întârziat să-i aducă o cafea, relatează Daily Mail.

Incidentul a avut loc în 21 septembrie, într-un avion care decolase de la San Jose del Cabo (Mexic) spre Los Angeles.

Momentul în care pasagerul - Alexander Lee, în vârstă de 33 de ani, din Westminster - l-a agresat pe însoțitorul de zbor a fost filmat. Potrivit martorilor, înainte de conflict, el a amenințat și că ”sunt zece ucigași în avion”.

Violence in the air: a friend was travelling from Cabo to LAX, when a passenger hit a flight attendant for not letting use him the first class bathroom. He was later restrained by other passengers and arrested upon touchdown. The video shot was by Barrie Livingstone pic.twitter.com/PntVqWyWs9