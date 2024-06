Aeroportul din Iași a trecut pragul de 1 milion de pasageri. În cât timp s-a realizat această performanță

Aeroportul din Iaşi a sărbătorit, joi, 20 iunie, pentru a şasea oară în istoria sa, "pasagerul cu numărul 1 milion", aceasta fiind o bucureşteancă sosită cu o aeronavă a companiei TAROM, pe ruta Bucureşti (Otopeni) - Iaşi.

Potrivit unui comunicat de presă, pragul de 1 milion de pasageri înregistraţi la Iaşi într-un an a fost atins, pentru prima dată, în noiembrie 2017, în 2024 ajungându-se la această performanţă cu două luni mai devreme faţă de anul 2022, după ridicarea restricţiilor din timpul pandemiei, la fel şi în 2023.

"Începând cu 2021, Aeroportul Iaşi a înregistrat record după record, situându-se pe locul 2 în topul aeroporturilor regionale din România în ceea ce priveşte numărul de pasageri procesaţi. Dacă până la finalul primului semestru al acestui an Aeroportul Iaşi va fi tranzitat de peste 1 milion de pasageri, pentru luna iunie estimându-se aproximativ 200 de mii de călători, prognoza pentru întreg anul 2024 indică un număr total de 2,3 milioane de pasageri îmbarcaţi şi debarcaţi", se precizează în comunicatul de presă.

Pasagerul cu numărul un milion din acest an a sosit cu o aeronavă a companiei TAROM, pe ruta Bucureşti (Otopeni) - Iaşi. Se numeşte Cristina Caraiani şi este din Bucureşti, fiind la prima sa călătorie prin noul terminal al Aeroportului Iaşi. Vestea a fost primită în timpul zborului, cu puţin timp înainte de aterizare, iar la sosirea pe aeroport aceasta a fost primită într-un cadru festiv, fiindu-i oferite şi câteva cadouri simbolice.

Aeronava care a transportat pasagerul câştigător a fost primită pe Aeroportul Iaşi cu tradiţionalele tunuri de apă ale utilajelor de pompieri.

Directorul general al Aeroportului Iaşi, Romeo Vatră, a felicitat "Pasagerul 1 Milion", primul care călătoreşte prin noul terminal T4.

"Mulţumesc tuturor pasagerilor care au ales să călătorească pe Aeroportul Iaşi în această perioadă. În ceea ce priveşte numărul de pasageri, Aeroportul Iaşi are cea mai rapidă creştere din România - în 2023, am înregistrat un avans al traficului de peste 50% faţă de anul 2022 şi de 70% faţă de 2019, obiectivul nostru principal fiind creşterea conectivităţii cu hub-uri importante. Sunt optimist că numărul de pasageri va creşte la Iaşi în următorii ani, odată cu diversificarea reţelei de rute. La Routes Europe, spre exemplu, am avut întâlniri cu mai multe companii aeriene şi aeroporturi; cu unii operatori, care nu au ajuns încă la Iaşi, suntem în discuţii avansate, iar în paralel continuăm demersurile pentru a identifica variante de zbor în Cluj-Napoca şi Timişoara, legăturile aeriene cu Vestul ţării fiind extrem de importante pentru regiunea noastră. Infrastructura actuală, cu noul terminal funcţional, capabil să susţină un trafic de 3,5 milioane de pasageri anual, ne ajută să atragem operatori noi, având potenţialul necesar pentru a dezvolta parteneriate de durată", a afirmat Romeo Vatră, citat în comunicatul menţionat.

Şi Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, instituţie în subordinea căreia funcţionează aeroportul, a afirmat că atingerea unui milion de pasageri la jumătatea anului demonstrează că viziunea de dezvoltare şi activitatea echipei produc cele mai bune rezultate.

"Astăzi, putem sărbători această bornă importantă, primul million de pasageri din 2024, de pe cel mai modern terminal din ţară. Mă bucur că, dincolo de perspectivele importante de dezvoltare a activităţii aeroportului, putem oferi acum şi o experienţă de călătorie mult mai bună pasagerilor care aleg să călătorească de la Iaşi. În ultimii ani, am atins performanţe semnificative atât în ceea ce priveşte infrastructura aeroportuară, cât şi traficul. Suntem astăzi mai pregătiţi ca oricând să conectăm Iaşul de Europa şi nu numai. Suntem astăzi mai pregătiţi ca oricând să susţinem creşterea economică a judeţului şi a Moldovei, prin acest pilon regional de dezvoltare reprezentat de Aeroportul Iaşi. În continuare, avem un plan de investiţii dedicat aeroportului, astfel încât să susţinem ritmul dinamic de dezvoltare pe care acesta îl urmează din 2020 încoace", a transmis Costel Alexe.

Pe Aeroportul Iaşi operează, în prezent, companii aeriene precum Wizz Air, Ryanair, Austrian Airlines, Hisky ce deservesc rute în 23 de destinaţii din Europa şi nu numai, în timp ce compania naţională TAROM operează curse Iaşi-Bucureşti (şi retur) cu mai multe frecvenţe pe zi. De asemenea, în programul de vară 2024 se regăsesc zboruri charter în şase destinaţii turistice.

Din toamnă, o nouă companie aeriană este aşteptată la Aeroportul Iaşi pentru a opera mai multe zboruri în Bucureşti. Fly Lili a anunţat că va introduce zboruri zilnice în capitală începând cu 29 septembrie, dată la care vor debuta şi zborurile pe ruta Iaşi - Munchen, ce va fi operată de patru ori pe săptămână.

