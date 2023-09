Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a inaugurat circulația pe Pasajul Ghica. Acesta este prevăzut cu 4 benzi dispuse pe două sensuri de mers și o bandă de încadrare, dar și parcări la baza podului. Valoarea lucrărilor de proiectare și execuție se ridică la 110.000.000.

"Sunt bucuros să deschidem azi circulația pe Podul Doamna Ghica. E un calendar pe care ni l-am asumat acum un an și jumătate și pe care l-am respectat. În calendar am spus că dam drumul înainte de începerea școlii, ne-am ținut de cuvânt. Asta înseamna exact ca și la tramvaie, exact ca lucrările pe termoficare, că atunci când primăria este serioasă și plătește, există în România firme serioase care se țin de cuvânt. Podul Doamna Ghica e parte, și marea lui utilitate se va vedea când o să avem întreg inelul median, e parte din alte lucrări de infrastructură pe care le facem, cele mai importante fiind modernizarea liniilor de tramvai, și am semnat raportul comisiei de atribuire pentru șase din cele 11 pentru care s-au depus oferte. Vreau să mulțumesc mai multor oameni și instituții care au făcut ca acest obiectiv de investiții să fie realizat. În primul rând, majorității din Consiliul General - USR-PNL-PMP -, care a alocat banii pentru asta. Primăriei Sectorului 2, care a contribuit substanțial pentru realizarea podului, Trustului de Clădiri Metropolitane, firma care a realizat podul, poliției naționale și poliției locale, care ne-au ajutat cu toate ocaziile. Și nu în ultimul rând locuitorilor care au suportat mai întâi o aventură și în cele din urmă o treabă serioasă pentru realizarea acestui pod", a declarat primarul general Nicușor Dan înainte de deschiderea traficului pe noul pasaj.

Lucrările la Pasajul Doamna Ghica au durat cinci ani, întâmpinând numeroase blocaje. Lungimea pasajului este de 216 metri, viteza de proiectare de 50 km/h, iar rampele de acces au lungimi de câte 96 de metri.

Sunt asigurate câte două benzi de circulație pe sens de câte 3.50 metri și o bandă de încadrare de un metru. Soluția proiectată a luat în calcul și posibilitatea amenajării unei linii de transport în comun electrificată de tip tramvai.

În aceasta variantă se pot amenaja două linii de tramvai în axul podului separate de carosabil prin borduri prefabricate.

Mai exact, pe acest pasaj se va circula circa un an şi jumătate, apoi se va închide circulaţiei, se va construi linie de tramvai în ambele sensuri. După aproximativ 2-3 ani de lucrări, pasajul Doamna Ghica se va redeschide circulaţiei.

Pasajul a fost gândit să degreveze traficul din intersecția Străzii Doamna Ghica cu Șoseaua Colentina.

Liniile 143, 243, 282 și N103 revin la traseele de bază pe Strada Doamna Ghica

Liniile de autobuz 143, 243, 282 și N103 vor reveni la traseele de bază pe Strada Doamna Ghica, pe ambele sensuri, începând de vineri, 8 septembrie 2023, ca urmare a deschiderii traficului rutier pe noul Pasaj Doamna Ghica.

Totodată, vor fi reînființate stațiile „Șoseaua Colentina” (aferentă liniilor 243, 282 și N103 – pe ambele sensuri de mers) și „Bd. Lacul Tei” (aferentă liniilor 243, 282 și N103 – pe sensul spre Șos. Pantelimon), situate pe Strada Doamna Ghica. Pentru facilitarea transbordărilor și fluidizarea traficului ȋn zonă, autobuzele liniilor 143 și 243 vor opri și ȋn stația „Doamna Ghica” (comun cu linia N120), situată pe Str. Doamna Ghica, după intersecția cu Șos. Colentina, pe sensul spre Șos. Pantelimon.

Tot de vineri, vor fi suspendate stația înființată temporar în perioada lucrărilor de construcție a pasajului „Șoseaua Colentina” (aferentă liniilor 182, 282, 382 și N103), amplasată pe Șos. Colentina, înainte de Str. Doamna Ghica, pe sensul spre Bucur Obor, precum și stația „Doamna Ghica” (aferentă liniei 143), amplasată pe Șos. Colentina, înainte de Str. Doamna Ghica, pe sensul spre Șos. Fundeni.

