Drumurile importante care au ratat inaugurarea în 2022. Cei 10 kilometri ce au lipsit unei autostrăzi pentru a fi finalizată

Infrastructura rutieră din România are pe plus, anul acesta, 40 de kilometri de drum expres, 13 kilometri de autostradă și un pasaj care fluidizează circulația din vestul Capitalei. Am fi putut avea mai multe lucrări gata însă birocrația, problemele logistice, vremea și lipsa de chef a antreprenorilor au mai tăiat din numărul kilometrilor pe care am fi putut circula la finalul anului 2022.

Am mai fi putut avea încă 10 kilometri de autostradă, însă autoritățile nu s-au implicat îndeajuns încât să motiveze constructorul în acest sens. Și două pasaje și un pod ar fi fost gata anul acesta dacă statul și constructorii se implicau mai mult.

13 kilometri de autostradă aflați la ultimele finisări

De anul acesta, România are deja 40 de kilometri din drumul expres Craiova-Pitești. Este vorba despre loturile 1 și 2 din Tronsonul 2 (Robănești - Slatina).

Și mai sunt în așteptare 13 kilometri de autostradă care vor fi gata până de Crăciun.

”Sunt toate șansele să deschidem lotul I din Autostrada Sibiu-Pitești”, a explicat directorul-executiv al Asociației Pro Infrastructura (API), Ionuț Ciurea, pentru Ziare.com.

Deocamdată, termenul asumat este de 15 decembrie, pentru cei 13 kilometri între Sibiu și Boița.

”Mai au foarte puțin, nu ar trebui să existe motive să nu fie așa. Mai sunt doar câteva finisaje de făcut, au toate șansele, chiar și dacă vremea va fi urâtă tot ar trebui să fie gata până de Crăciun. Într-o lună ar trebui să fie gata”, a mai subliniat Ionuț Ciurea.

Și un alt punct important pe harta rutieră, Pasajul de la Domnești, a fost dat în circulație de curând. Mai sunt câteva finisaje de făcut dar deja pe el se circulă. Și, cu toate că șoferii încă nu sunt mulțumiți, acest nod rutier îi duce la destinație cu jumate de oră mai devreme.

”Constructorul mai are de pus asfalt pe stratul de uzură în zilele următoare, sub giratoriu, pe centură astfel încât să se circule pe două benzi. Antreprenorul a promis că săptămâna aceasta termină. Probleme va mai fi în zonă pentru că intersecția este foarte tranzitată și vor mai fi niște conflicte de trafic. Cea mai mare parte din problema intersecției este rezolvată.

Ideea a fost să nu fie două fluxuri foarte mari de trafic: Centura și Radiala să nu fie intersectate la nivel cu câte o bandă pe sens. Din acest motiv s-a ridicat Radiala deasupra Centurii. Acum, principalele conflicte de trafic au rămas pe bretele. Când ieși din București și mergi către Autostrada A1 te intersectezi cu traficul când intri pe Centură.

În momentul în care ai foarte mult trafic, ai șanse mari ca breteaua care vine din Prelungirea Ghencea să fie aglomerată în anumite intervale de timp pentru că șoferii trebuie să cedeze trecerea. Însă problemele în ceea ce privește aglomerația în zonă sunt foarte mult reduse față de ce era înainte de realizarea pasajului de la Domnești pentru că a fost scos principalul conflict de trafic din ecuație.

Cu alte cuvinte, dacă până vineri (11 noiembrie n.r), era nevoie de 30-40 de minute, poate mai mult să tranzitezi intersecția, acum nu își ia mai mult de 5-8 minute, chiar dacă trebuie să mergi încet prin girație, chiar dacă ai Cedează Trecerea când intri în girație, chiar dacă, atunci când vii dinspre Prelungirea Ghencea și mergi spre A1 cedezi trecerea când intri pe Centură. Nu o să se meargă cu o super viteză pe acolo pentru că nu este un nod de autostradă în câmp este totuși o intersecție în oraș. Densitatea este foarte mare acolo.

Evident că se putea gândi o soluție de genul acesta dar nu se merită. Aceasta este practic soluția corectă”, a mai spus Ionuț Ciurea.

Ce nu este gata anul acesta deși putea fi

Deși puteau prelua o mare parte din trafic și ușura viața șoferilor, pasajele de la Oltenița și Berceni nu vor fi gata anul acesta.

”Ar trebui să fie finalizate undeva în aprilie-mai 2023. La începutul spuneam că este posibil să fie gata în 2022 dar nu s-a lucrat într-un ritm susținut, au mai fost și niște probleme birocratice care s-au rezolvat greu.

Acum, pe final de an se lucrează într-un ritm bun la ambele dar din păcate nu vor reuși să termine. Ar putea fi o deschidere parțială, însă și aici este cu multe semne de întrebare, mă îndoiesc că vom avea o surpriză plăcută.

Sperăm să fie totuși în primăvară și să nu ne prindă vara, adică iunie 2023. Vor fi deschise fie ambele în același timp, fie la mică distanță pentru că stadiul lucrărilor este similar”, a spus expertul în infrastructură.

Podul de la Brăila, foarte în urmă

”În acest moment, din păcate, nu vedem cum ar mai putea fi gata. S-a tergiversat foarte mult. Pe drumul de legătură, spre Măcin, sunt câteva structuri foarte în urmă. Și nu este vorba despre hidroizolație ci chiar despre predale. Nu mai este nicio șansă să se deschidă anul acesta. Vorbim atât despre drumurile de acces cât și despre podul propriu-zis. Nu a fost pusă hidroizolația pe pod. Și mai este nevoie și de teste.

S-a tergiversat foarte mult. În primăvară au fost întârzieri la ridicarea segmentelor de tablier metalic, apoi s-a intrat cu întârzieri mari în vară, apoi s-a tot întârziat din diverse motive, iar acum, pe toamnă, antreprenorul mers foarte încet.

Antreprenorul a cerut extensie de contract până în 2025. Nu o să primească până atunci.

La podul suspendat nu a fost montată nici hidroizolația. Sunt foarte multe de făcut într-o lună. Nu se poate lucra orice oricând. Șansele au fost bune la început de an iar apoi au scăzut progresiv. Au fost factori care au dus la această scădere.

Vorbim de partea birocratică, o problemă logistică, vremea. La un moment dat și antreprenorul din dispute contractuale cu Compania de Drumuri a dat semne clare că nu va mai termina anul acesta”, a mai spus Ionuț Ciurea.

Am mai fi putut avea încă 10 kilometri de autostradă

Ar mai fi fost posibilă o deschidere parțială pe pe Lotul 2 al A0 sud, între DN5 și DN6, dar din păcate Compania de Drumuri nu a reușit să motiveze în vreun fel constructorul și acum nu mai are timp.

”Tot lotul are peste 16 kilometri însă 10 kilometri despre care vorbeam ar fi putut fi inaugurați anul acesta, dacă se făcea la timp ceea ce trebuia să se facă. Constructorul să se focalizeze și să fie îndemnat, motivat de Compania de Drumuri. Pentru că din punct de vedere contractual nu are nicio obligație să termine anul acesta”, a spus expertul în infrastructură într-un interviu acordat anterior Ziare.com.

