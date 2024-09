Daniel Băluță susține că planșeul de la Piața Unirii prezintă “risc major” de prăbușire. Nicușor Dan e relaxat, spune că nu este “pericol public”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, și cel al Capitalei, Nicușor Dan, s-au contrazis joi, 19 septembrie cu privire la urgența lucrărilor de consolidare ale planșeului din Piața Unirii. Edilul social-democrat spune că a trimis toate documentele necesare și că planșeul „stă să se prăbușească”, în timp ce Nicușor Dan spune că experții nu au determinat un „pericol public”. Primarul Capitalei a adăugat și că există alte două pasaje într-o stare mai proastă decât cel de la Unirii.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat că a trimis către Primăria Capitalei toate documentele şi aşteaptă semnătura primarului Nicuşor Dan pentru începerea lucrărilor în zonă.

„În urmă cu o lună de zile, la vizita periodică pe care experţii o fac în completarea expertizei realizată, au apărit zone la care nivelul de degradare a ajuns în punctul numărul cinci, astfel încât, din păcate pentru noi toţi, aşa cum vedeţi, această lucrare reprezintă un risc major pentru bucureşteni, un risc major pentru noi toţi. Este o construcţie cu aproape 100 de ani vechime, ce datează de pe timpul Regelui Carol, o construcţie pe care trec zilnic zeci de mii de oameni, fie în calitate de pietoni, fie cu autoturismele sau cu mijloacele de transport în comun. Tot ce vedeţi aici ne spune că trebuie să acţionăm la timp”, a declarat primarul Daniel Băluţă.

„Nu ne putem permite, niciunul dintre noi, sub nici o formă o tragedie aici. Aici nu este vorba de o disconfortul circulaţiei, nu e o dispută, ci este o problemă de siguranţă, o problemă pe viaţă şi pe moarte (..) Această structură stă să se prăbuşească, este o realitate”, a completat Băluţă.

Primarul Sectorului 4 a precizat că această constatare a fost făcută de experţi.

„Noi, cei de la Sectorul 4, suntem pregătiţi. Avem contractul de execuţie, avem banii necesari”, a spus Băluţă, precizând că Guvernul a alocat bani.

„O urgență a orașului”

„Sunt convins că imediat ce vom avea semnătura primarului Capitalei lucrarea va începe de îndată. Mizez pe sprijinul şi cooperarea primarului general”, a mai arătat primarul Sectorului 4, arătând că „într-adevăr vorbim despre o urgenţă a oraşului”.

Primarul a mai afirmat că este o lucrare complexă, dar „viaţa fiecăruia este mai importantă”.

„O eventuală prăbuşire a pasajului nu este asumată de nimeni, este timpul să acţionăm”, a mai spus Băluţă.

„Avem toate avizele necesare”, a adăugat primarul.

Nicușor Dan spune că documentația depusă nu justifică urgența

Edilul a explicat că autorizaţiile în regim de urgenţă se emit doar dacă expertul susţine că este pericol public, iar acest lucru nu este trecut în expertiză. Nicuşor Dan a adăugat că îi aşteaptă pe cei de la Primăria Sectorului 4 cu toate avizele pentru a le da o autorizaţie normală ca să poată începe lucrările.

„Ce este planşeul Unirii? Este acel capac care este deasupra Dâmboviţei, de la Hanul lui Manuc până când revedem Dâmboviţa la suprafaţă şi care are o lăţime de 15 metri, ne imaginăm deasupra cursului apei. El are două componente, una de aici, de la Hanul lui Manuc până la pasaj, şi a doua este pasajul rutier subteran nord-sud pe care îl cunoaştem. Bucata de pasaj care este prin parc şi până la podul de la Hanul lui Manuc este din anii ‘30. Cea pe care se sprijină pasajul rutier este din anii ‘80. Pentru moment nu avem sau cel puţin nu ne-au fost transmise nouă, aici, la Primăria Capitalei, nu ne-au fost transmise decât expertize de rezistenţă pentru bucata de sub parc, nu şi pentru cea de sub pasajul rutier. Noi anticipăm, fără să avem vreo expertiză, anticipăm că degradarea din pasaj nu este la nivelul degradării din parc. Noi anticipăm că nu va fi nevoie de blocarea traficului prin pasaj care este cel mai uzitat”, a afirmat primarul Capitalei.

Care sunt pasajele mai periculoase decât Unirii

Nicușor Dan a elaborat motivele pentru care alte două pasaje sunt într-o stare mai rea decât planşeul din Piaţa Unirii.

„În normativul de rezistenţă pe poduri şi pasaje există cinci categorii: categoria 1 - cea mai bună, categoria 5 - cea mai rea. Categoria 4 se numeşte nesatisfăcător şi categoria 5 este un fel de mai mult decât nesatisfăcător. Şi e un punctaj. Planşeul din Piaţa Unirii este categoria a patra, cu un punctaj mai apropiat de categoria a treia decât de categoria a cincea. În momentul ăsta, pasajul Lujerului, pasajul Obor şi podul de pe Bucureşti-Ploieşti, care sunt în categoria a cincea, sunt mai rele decât planşeul din Piaţa Unirii”, a declarat Nicuşor Dan.

Primarul a explicat că Primăria Sectorului 4 a depus documentaţia pentru o autorizaţie, dar că aceasta este una pentru lucrare în regim de urgenţă.

„Primăria Sectorului 4 ne-a depus o documentaţie pentru autorizaţie. Ne-a depus mai întâi o documentaţie pentru un certificat de urbanism pe care l-am dat pe 2 sau 3 septembrie, prima zi din septembrie lucrătoare, şi ne-a depus documentaţia pentru autorizaţie, numai că este o inadvertenţă în documentaţia pe care dumnealor au depus-o. Precizez că cererea de autorizare se referă din nou la bucata de sub parc, nu şi la pasajul rutier. Pentru că dumnealor cer să emitem o autorizaţie în regim de urgenţă şi legea spune că autorizaţiile în regim de urgenţă se emit doar dacă expertul spune că e pericol public”, a explicat primarul Capitalei.

Autorizație de urgență sau normală

„Nu există asta în expertiză şi doar pentru chestiuni punctuale, nicidecum pentru o lucrare aşa de mare, de 600-800 de metri. Le-am comunicat asta şi acum aşteptăm să vină să ne spună dacă expertul a identificat pe cuprinsul acestor 600 de metri un punct, două puncte, trei puncte unde e nevoie să dăm o autorizaţie în regim de urgenţă pentru sprijiniri provizorii. Dacă nu, îi aşteptăm cu documentaţia totală pentru a le da o autorizaţie în regim normal”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

El a subliniat că aşteaptă reprezentanţii Primăriei Sectorului 4 să vină cu toate avizele pentru a le da o autorizaţie normală.

„Orice fel de lucrare trebuie autorizată de primarul municipiului Bucureşti. În momentul de faţă nu există o autorizaţie. Dacă expertul vine cu o expertiză care spune aici, aici şi aici este pericol public, pentru punctele alea o să dăm autorizaţia regim de urgenţă. Dacă nu, aşteptăm ca ei să vină cu toate avizele pentru a le da o autorizaţie normală. Asta este normalitatea pentru că acolo este un nod important. Sunt şi conducte, este şi metroul care este vecin şi este cursul de apă, bineînţeles dedesubt, şi trebuie ca specialiştii din toate aceste instituţii, asta este rolul avizului, să spună dacă proiectul care le este prezentat este viabil pentru infrastructurile lor sau nu”, a explicat primarul Capitalei.

