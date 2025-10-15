Pașaportul american, cea mai mare cădere din istorie la capitolul mobilității internaționale. A ieșit din top 10 și se află cu doar un loc peste cel românesc

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 13:48
609 citiri
Pașaportul Statelor Unite nu mai oferă libertatea de mișcare de altădată. Pentru prima dată în istorie, SUA au ieșit din top 10 al Henley Passport Index, clasamentul global al mobilității internaționale. Documentul american ocupă acum locul 12, pierzând teren în fața unor state asiatice precum Singapore, Coreea de Sud și Japonia.

România se situează pe locul 13, la mică distanță de SUA, în timp ce experții pun declinul americanilor pe seama contextului geopolitic și a politicilor restrictive din ultimii ani.

Documentul american se clasează anul acesta pe locul 12, într-un context geopolitic inflamat de măsurile controversate ale administrației Trump.În urmă cu zece ani, Statele Unite ocupau primul loc în clasamentul celor mai „puternice” pașapoarte.

“Cu date istorice care acoperă o perioadă de 20 de ani, Indicele de pașapoarte Henley este singurul de acest fel bazat pe date exclusive de la Autoritatea Internațională de Transport Aerian (IATA). Indicele include 199 de pașapoarte diferite și 227 de destinații de călătorie diferite. Actualizat lunar, Indicele de pașapoarte Henley este considerat instrumentul de referință standard pentru cetățenii lumii și statele suverane atunci când evaluează locul unui pașaport în spectrul mobilității globale”, arată Henley Passport Index.

Pe primele trei locuri se află Singapore, Coreea de Sud și Japonia.

