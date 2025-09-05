SUA reiau emiterea pașapoartelor cu gen ‘X’ pentru persoanele non-binare, după ce justiția a anulat ordinul lui Trump

Suspendarea eliberării pașapoartelor cu genul „X” pentru persoanele non-binare, impusă de administrația Trump, a fost anulată joi de o curte de apel din Statele Unite, informează AFP.

Decizia instanței superioare confirmă hotărârea unei instanțe inferioare din iunie, care dispusese reluarea emisiei pașapoartelor cu gen „X” sau cu un gen diferit de cel de la naștere pentru persoanele transgender și non-binare. Curtea a subliniat că restricția impusă de Trump ar fi cauzat „diverse daune imediate și ireparabile” celor afectați.

La 20 ianuarie, în prima zi de mandat, Donald Trump semnase un ordin executiv prin care Statele Unite recunoșteau oficial doar două genuri: masculin și feminin. „De astăzi, politica oficială a guvernului Statelor Unite va fi că există doar două sexe, bărbat și femeie”, declara atunci președintele.

Oportunitatea de a obține pașapoarte cu genul „X” fusese introdusă anterior de administrația Biden, iar ulterior Departamentul de Stat a suspendat această opțiune, conform ordinului executiv al lui Trump.

Primul pașaport american cu genul „X” a fost emis în octombrie 2021 de Departamentul de Stat, care a precizat că rubrica „X” este destinată „persoanelor non-binare, intersexuale” și, mai larg, celor care nu se regăsesc în categoriile tradiționale de gen.

