Gata cu ștampila pe pașaport. Uniunea Europeană introduce controlul automatizat la frontierele sale

Autor: Silvia Salcie
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 11:51
312 citiri
Gata cu ștampila pe pașaport. Uniunea Europeană introduce controlul automatizat la frontierele sale
Control frontieră Foto: Pixabay

Pentru călătorii din afara Europei, un nou sistem de control automatizat va fi introdus începând de duminică, 12 octombrie. Acesta va înlocui în cele din urmă ştampila manuală pe paşapoarte. Potrivit executivului european, sistemul va contribui la prevenirea migraţiei ilegale şi la îmbunătăţirea securităţii rezidenţilor UE.

Uniunea Europeană introduce controlul automatizat la frontierele sale. Noul sistem, care va fi implementat începând de duminică, 12 octombrie, pe o perioadă de şase luni de către statele membre, va înregistra în format digital intrările şi ieşirile tuturor cetăţenilor ţărilor terţe care se deplasează în Europa pentru un sejur de scurtă durată (90 de zile pe o perioadă de 180 de zile), relatează TF1. Acesta va înregistra într-un fişier comun numele, numărul paşaportului şi amprentele digitale şi va înlocui treptat sistemul actual de aplicare a ştampilelor pe paşapoarte.

„Pe parcursul implementării treptate, statele membre vor putea decide la ce puncte de trecere a frontierei vor începe să implementeze sistemul şi când”, a precizat Comisia Europeană vineri. La sfârşitul perioadei, adică la 10 aprilie 2026, toate punctele de trecere vor fi vizate, iar ştampilarea paşapoartelor va fi înlocuită cu înregistrări electronice.

„Acest lucru ne va ajuta să ştim cine intră şi cine iese din UE”, a declarat în vară comisarul european responsabil cu migraţia, Magnus Brunner.

Implementarea acestui nou sistem de control se înscrie în cadrul proiectului „Frontiere inteligente” al UE, al cărui obiectiv este îmbunătăţirea gestionării frontierelor externe ale Uniunii prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generaţie şi a soluţiilor inovatoare.

Acesta va detecta în mod sistematic persoanele care au depăşit durata de şedere autorizată, precum şi cazurile de fraudă în acte şi de fraudă de identitate, subliniază executivul european, şi „va contribui astfel la prevenirea migraţiei ilegale şi la protejarea securităţii cetăţenilor europeni”.

Punerea în aplicare a sistemului, în discuţie de aproape zece ani, se va face treptat, astfel încât autorităţile de frontieră, sectorul transporturilor şi călătorii care sosesc în UE sau pleacă din UE să aibă timp să se adapteze la noile proceduri.

Dispozitivul suscită însă reticenţa unor companii de transport. Acestea se tem că va prelungi cozile la aeroporturi sau gări. Primarul Londrei, Sadiq Khan, şi-a exprimat îngrijorarea că acest sistem ar putea provoca „haos” în oraşul său, în special în gara St. Pancras, de unde pleacă şi sosesc trenurile Eurostar.

Autorităţile britanice au avertizat deja cetăţenii lor că vor fi necesare „câteva minute” de aşteptare suplimentare pentru ca „fiecare pasager” să treacă frontierele. Executivul european asigură că prin campaniile de informare şi acţiunile de sensibilizare va facilita implementarea sa, care se va desfăşura pe o perioadă de şase luni.

29 de ţări vor participa la implementarea noului sistem automatizat de control. Printre acestea se numără toate ţările Uniunii Europene, cu excepţia Ciprului şi Irlandei, şi toate statele membre ale spaţiului Schengen, cu excepţia Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei şi Elveţiei.

UE are o armă secretă pentru a contracara presiunile economice ale lui Trump. Este timpul să o folosească
UE are o armă secretă pentru a contracara presiunile economice ale lui Trump. Este timpul să o folosească
Așa-numitul „instrument anti-coerciție”, supranumit și „bazooka comercială”, a fost conceput pentru a proteja Europa de presiuni externe. Iar acum, privirea Bruxellesului ar trebui să...
Străinii din țări non-UE, obligați să ofere date biometrice la intrarea în România
Străinii din țări non-UE, obligați să ofere date biometrice la intrarea în România
Poliţia de Frontieră a României anunță că Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) la frontierele externe ale Uniunii Europene, care presupune colectarea datelor alfanumerice şi biometrice pentru...
#pasaport, #UE, #control, #granite , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nu vor uita niciodata!". Ce s-a intamplat cand fotbalistii Austriei au ajuns la hotelul din Bucuresti
ObservatorNews.ro
Cu cat s-ar putea majora salariul minimdin ianuarie 2026. Trei variante de crestere, luate in calcul
Adevarul.ro
Va rezista Romania la un atac rusesc la fel ca Ucraina? General (r) NATO: "Nu trebuie sa intram asa in niste fraze patriotarde, dar nici sa spunem ca toti ar fugi"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gata cu ștampila pe pașaport. Uniunea Europeană introduce controlul automatizat la frontierele sale
  2. Câți români cred că armata ar putea rezista în fața unui atac al Rusiei până la ajutorul NATO SONDAJ
  3. Al treilea oraș din România care introduce benzi speciale pentru autobuze. Reacțiile șoferilor
  4. Incidente armate la graniţa dintre Pakistan şi Afganistan. Regimul taliban ar tolera o grupare pe care Pakistanul o consideră teroristă VIDEO
  5. Șeful Armatei consideră că toți românii ar trebui să învețe să tragă cu arma: „Să-și apere familiile”
  6. Alertă alimentară: Sortiment vegan de lasagna retras de la comercializare din magazinele Carrefour. Nu avea un alergen menționat
  7. Un muncitor a fost în pericol să-și piardă viața după ce a câștigat un milion la loterie. Banii i-au distrus liniștea și sănătatea
  8. Cetățenii Republicii Moldova care intră în România vor fi verificați prin noul sistem EES, al Uniunii Europene. Li se vor înregistra datele biometrice
  9. Un miliardar american, fost susținător al lui Hillary Clinton, a trecut de partea lui Trump: "Cred că face o treabă excelentă". Ce propunere îi face liderului SUA
  10. Trump și președintele Egiptului vor prezida un ”summit pentru pace” în Gaza. Când s-a anunțat eliberarea ostaticilor luați de Hamas