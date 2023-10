Cum arată pasărea americană extrem de rară observată pe coasta Mării Negre FOTO

O pasăre americană întâlnită extrem de rar în Europa, sturzul cu creastă galbenă, a fost văzută de reprezentanţii unei asociaţii pentru protecţia naturii pe Grindul Chituc, fiind prima dată când ea este observată în România.

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii Grupul Milvus arată, într-un comunicat de presă transmis miercuri, că sturzul cu creastă galbenă (Seiurus aurocapilla) este o silvie neoarctică care cuibăreşte în pădurile de foioase din Statele Unite şi Canada şi iernează în pădurile tropicale şi subtropicale din Caraibe, Mexic şi America Centrală.

Acestă specie este observată extrem de rar în Europa de Vest, cele mai multe observaţii provenind din Insulele Azore şi Islanda. Aceste păsări sunt probabil împinse spre Europa de vânturi şi furtuni puternice din perioada migraţiei, spun reprezentanţii asociaţiei.

”Cu toate acestea, am capturat în 17 octombrie un sturz cu creastă galbenă în tabăra noastră de inelare de pe Grindul Chituc. Aceasta este prima observare a acestei specii în România şi a treia observaţie de pe continentul european. Pe lângă raritatea americană, am prins şi o raritate asiatică în acea zi: un măcăleandru albastru (Tarsiger cyanurus), doar al şaselea inelat în tabără. Cu cele 1.106 păsări marcate cu inele pe 17 octombrie am stabilit un nou record zilnic pentru tabăra noastră de cercetare pe care o organizăm de zece ani! Conform calculelor noastre, există şanse foarte mari ca recordul anual de păsări inelate să fie, de asemenea, depăşit în următoarele 3 săptămâni”, adaugă aceştia.

