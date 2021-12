Petiție pentru demolarea unei pasarele din Gara Focșani, după moartea unui adolescent de 16 ani care a vrut să își facă un selfie deasupra unui tren

O petiţie pentru demolarea fostei pasarele din Gara Focşani a fost iniţiată în mediul online după ce un adolescent de 16 ani şi-a pierdut viaţa în timp ce încerca să facă un selfie deasupra unui tren.

"An de an mor copii nevinovaţi care, din teribilism sau fiind în căutarea unui selfie spectaculos, escaladează fosta pasarelă ce deservea călătorii din Gara Focşani şi se aruncă pe vagoanele de tren garate sub ea, găsindu-şi astfel sfârşitul. (...) Câţi copii trebuie să mai moară până ca autorităţile să ia măsurile necesare şi să demareze demolarea acestei construcţii care de 20 ani nu are nicio utilitate? Semnează şi tu petiţia, astfel încât să nu ne mai moară copiii!", se arată în petiţia iniţiată în mediul online.

Accesul pe pasarela care trece peste calea ferată din zona Gării Focşani a fost blocat acum mai bine de 20 ani, pentru că reprezenta un pericol major pentru persoanele ce o tranzitau, dar acest lucru nu a împiedicat numeroşi tineri şi adolescenţi să pătrundă pe ea, în încercarea de a face un selfie, acţiune soldată de cele mai multe ori cu decesul sau rănirea gravă a celor implicaţi.

Duminică seara, un adolescent de 16 ani, elev în clasa a VIII-a la o şcoală din Focşani, a murit după ce a fost electrocutat în timp ce voia să coboare de pe pasarelă pe un tren garat pentru a face un selfie.

În urmă cu doi ani, alţi tineri, de 22 şi 24 de ani, s-au urcat pe un tren pentru a face fotografii şi au fost electrocutaţi. Unul a murit, iar celălalt a fost rănit grav.

