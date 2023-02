Celebrul film ”Păsările” de Hitchcock a devenit realitate în Mexic. Explicațiile oferite pentru invazia zburătoarelor VIDEO

Un stol misterios de păsări a stârnit teamă și îngrijorare după ce au invadat o stradă dintr-un oraș din Mexic.

Într-o postare pe Twitter, devenită virală, un utilizator a surprins imagini cu miile de păsări și avertizează asupra unei ”crize de mediu” pe care păsările par să o prezică.

Astfel de manifestări ale păsărior au fost observate și în unele părți din sudul Statelor Unite. Ce pericol ar putea fi acesta nu a fost încă explicat, dar mulți utilizatori au sugerat că se apropie o furtună, în timp ce păsările se adună cu miile spre Mexic, scrie Daily Star.

Orice, de la ”criză magnetică” la ”erupție solară”, a fost luat în considerare de cei care încercau să înțeleagă de ce păsările își amalgamau forțele pe străzile din Mexic.

In Mexico, birds have started to congregate in the streets.

The main theory behind this is that the birds sense an environmental crisis is coming. pic.twitter.com/GAkoUB4ajx