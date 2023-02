Pasajul de la Unirii, păzit de poliție. Soluția rudimentară generată de panică. ”Acum își dau seama că și pe deasupra e o problemă”

Accidentele bizare produse în Pasajul Unirii din centrul Bucureștiului la scurt timp de la reinaugurare dar și problemele de structură ale planșeului acestuia au dus la restricționarea vehiculelor mari. Pe deasupra nu au voie să circule deloc iar pe dedesubt doar cele cu înălțimea mai mică de 3,5 m.

Pe 19 ianuarie 2023, Primăria Sectorului 4 a anunțat, printr-un comunicat de presă, că urmează fie implementate noi măsuri de semnalizare a limitei maxime de înălțime admise în Pasajul Unirii. Acestea urmează să fie implementate într-un termen de aproximativ 60 de zile.

Deși nu mai este mult până se încheie acest termen, nu se vede nimic din ”măsurile suplimentare de semnalizare a înălțimii maxime admise de 3,5 metri, pentru circulația vehiculelor prin Pasajul Unirii”.

Singura soluție găsită până în prezent este se pare punerea unor echipaje de poliție locală să păzească intrările din pasaj. Oamenii de ordine sunt puși pe post de semnalizatoare pentru ca accidente bizare ce cele produse la scurt timp de la redarea în trafic a pasajului să nu se mai întâmple.

Consultat de Ziare.com, Horațiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în echipa fostului ministru Cătălin Drulă a arătat că există posibilitatea ca termenul de 60 de zile estimat la momentul restricțiilor ar putea fi depășit.

”Noile porți de presemnalizare arată bine pe hârtie”

Expertul în infrastructură este de părere că simplul fapt că este poziția în zona pasajului nu este de ajuns pentru ca traficul să se desfășoare în siguranță.

”A anunțat Primăria S4 în ianuarie că vor fi implementate noi măsuri de siguranță la intrarea în pasaj, termen 60 de zile.

Ar fi vorba despre noi porți de presemnalizare, lanțuri cu rol de avertizare sonoră de depășire a gabaritului, camere video, senzori electronici care să detecteze depășirea gabaritului, senzori care să activeze a doua poartă de presemnalizare, care va avea panouri de afișaj electronic și semafoare inteligente, pentru a afișa culoarea roșie timp de 10 secunde la detectarea unei depășiri de gabarit, vor mai fi introduse noi scuaruri de separare a sensurilor de circulație, vor fi trasate benzi rezonatoare și vor fi înființate benzi de circulație speciale pentru scoaterea vehiculelor care depășesc înălțimea admisă din zona dedicată intrării în pasaj

Pe hârtie arată bine, problema e că în practică Primăria S4 nu a făcut până acum mai nimic din aceste măsuri de siguranță. Iar în circa două săptămâni se împlinește termenul de 60 de zile și pare că vă fi depășit.

Până când va fi gata, faptul că stă poliția să păzească intrările în pasaj nu e deloc suficient. Am văzut că s-a mai blocat o dubă în pasaj după evenimentul cu autocarul grecesc, în timp ce poliția era ”la post”. Deci oricând se poate întâmplă o nouă tragedie, dacă PS4 nu se apucă serios de treabă.

Echipajul de poliție nu are cum să identifice vizual autovehiculele care ar depăși înălțimea de 3,5 metri”, a precizat Horațiu Cosma.

Cum s-a tasat pasajul Unirii

În ceea ce privește problemele de la suprafața Pasajului Unirii, Horațiu Cosma a spus într-un interviu anterior că ”e o problemă de câțiva ani” acolo.

”Au cosmetizat puțin prin pasaj, creând o problemă și acuma își dau seama că și pe deasupra e o problemă. Astfel de tasări nu apar în general peste noapte. Există operațiuni de monitorizare, de verificare a infrastructurii și ele apar așa într-un timp îndelungat, mai ales dacă acel planșeu nu a fost reabilitat de foarte mult timp și să știe acest lucru și exista în plan reabilitarea lui acolo trebuie să facă niște lucrări de întreținere, de intervenție măcar minimală, care să nu permită să se ajungă într-o asemenea situație, de închis traficul greu și pe deasupra.

Adică Doamne ferește dacă va fi ceva și mai grav, îl închid și pentru mașinile mici. Până să va fi așa un fel de ”No man's land” la Unirii, se va putea circula nici pe dedesubt, nici pe deasupra.

Nu știu pe unde mai ajungem să circulăm. E strigător la cer ce se întâmplă acolo? Trebuie intervenit rapid”, a spus Horațiu Cosma.

Înainte Tir-urile se blocau în pasaj

Marius Coaje, șeful lucrărilor de reabilitare de la Pasajul Unirii, a declarat pentru B365.ro că, înainte ca Primăria Sectorului 4 să închidă pasajul pentru lucrări, limita de gabarit era tot cu restricția de 3,5 m, doar că poarta era mai mare ca înălțime.

”Noi când am început lucrările la acest pasaj a trebuit să schimbăm tot ceea ce înseamnă instalații electrice și am adus în plus acea zonă de ventilare, cu acele ventilatoare, iar toată această automatizare este în plafon și au fost sigilate cu acele plase de tablă pe deasupra. Înainte, la pasaj, limita de gabarit era tot cu restricția de 3,5 m, doar că ea era montată mai sus, motiv pentru care pe vremuri intrau cu tirurile, treceau de limita de gabarit și rămâneau prinse în pasaj, li se dezumflau roțile și se scoteau camioanele sau autocarele care rămâneau prinse acolo.

În momentul de față ele nu mai intră în pasaj și se blochează în această limită de gabarit, acesta este de fapt și rolul ei, să blocheze accesul unde există restricție de trafic.

Erau prinși înăuntru pentru că noi când am început reabilitarea am găsit zone unde erau zgâriate acele plăci dispuse deasupra pasajului sau chiar bucăți rupte din el”, a spus șefului proiectului de reabilitare de la Pasajul Unirii.

Accidente după redarea în circulație a Pasajului Unirii

Circulația prin Pasajul Unirii a fost redeschisă în luna septembrie 2022, după ce a fost închisă timp de două luni pentru lucrări de punere în siguranță a pasajului. Lucrările au fost făcute de Primăria Sectorului 4 și au costat 12 milioane de euro.

Pentru a crește vizibilitatea în tunel, au fost montate 498 de corpuri de iluminat și bandă LED pe o suprafață de 4 kilometri. Totodată, la suprafață au fost instalați 30 de stâlpi de iluminat precum și 150 de proiectoare (pe rampă), astfel încât, iluminatul în pasaj să devină un ghidaj de siguranță pentru șoferi.

După redeschidere, șase vehicule de mari dimensiuni au rămas blocate, fie în poarta gabaritică, fie în tunelul rutier.

În primele două zile de la inaugurare, două autocare s-au blocat în indicatorul pus înainte de intrarea în pasajul Unirii și care arată și verifică înălțimea maxim admisă.

Pe 8 septembrie, Pasajul Unirii, proaspăt reabilitat de Primăria Sectorului 4, a fost blocat de un TIR care a acroșat limitatorul de înălțime.

Apoi, pe 21 septembrie un camion a rămas blocat în Pasajul Unirii din Bucureşti, după ce şoferul a ignorat limitatorul de înălţime şi a forţat trecerea prin tunel, astfel că plafonul a fost deteriorat.

În 23 decembrie, o persoană a murit, iar alte 21 de persoane au fost rănite după ce un autocar cu aproape 50 de turiști greci au intrat în limitatorul de înălțime de la Pasajul Unirii din Capitală.

În luna noiembrie, Primăria Sectorului 4 a pus noi marcaje la intrarea în Pasajul Unirii, recent reabilitat, ca să atragă atenția șoferilor să nu depășească înălțimea maxim admisă, 3,5 metri. Măsura a fost luată după ce, de la deschidere, mai multe autocare au rămas blocate fiindcă nu au respectat limita de înălțime.

În ședința din 23 februarie 2023 s-a adoptat un proiect care stipulează că semnalizarea rutieră din Pasajul Unirii va fi suplimentată cu ajutorul unei investiții estimate la peste 4 milioane de lei cu TVA.

