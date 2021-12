PASSENGER concerteaza pe 1 iulie la Arenele Romane din Bucuresti!

PASSENGER concerteaza pentru prima oara la Bucuresti, la Arenele Romane, pe 1 iulie 2022! Biletele pot fi achizitionate aici: https://tickets.emagic.ro/bilete-concert-passenger-la-arenele-romane-68727/.

Mike Rosenberg, cunoscut mai mult sub numele sau de scena - PASSENGER, este un cântăreț-compozitor de folk-rock din Brighton, Anglia, ce a castigat un numar impresionant de premii pentru activitatea sa muzicala. Cu toate ca si-a pornit cariera cantand la colturile strazilor din UK, a ajuns in scurt timp sa umple stadioane din toata lumea, dupa ce single-ul “Let Her Go” s-a clasat pe prima pozitie in topurile din mai multe tari si a atins succesul international, avand acum peste trei miliarde de vizualizari pe YouTube.

Dupa lansarea celui mai recent album - “Songs For The Drunk And Broken Hearted”, PASSENGER isi continua in 2022 turneul mondial cu trupa live, in care va interpreta piesele de pe ultimul album, dar si piese devenite deja clasice.

FACEBOOK EVENT: https://fb.me/e/KXD2jmVk

Biletele pentru concertul Passenger de la Arenele Romane din Bucuresti pot fi achizitionate de la https://tickets.emagic.ro/bilete-concert-passenger-la-arenele-romane-68727/ si de pe IaBilet, la linkul https://www.iabilet.ro/bilete-concert-passenger-la-arenele-romane-68727/ si costa 100 de lei (Acces General cu loc pe scaune sau in picioare), 195 de lei (Golden, cu loc in picioare, in fata scenei) si 250 lei (Premium, cu loc pe scaun, in apropierea scenei). Biletele pot fi de asemenea achizitionate de detinatorii unui voucher sau ai unui pachet reSTARt Emagic.

PASSENGER:

Intrarea la eveniment se face in baza regulamentului organizatorului si include respectarea tuturor restrictiilor si ale posibilelor conditii suplimentare impuse de autoritatile locale inainte de eveniment si in timpul desfasurarii evenimentului.

Cu scopul de a asigura sanatatea si siguranta participantilor, a staffului si a artistilor, evenimentul se va desfasura cu respectarea masurilor legale locale impuse de autoritati la data desfasurarii evenimentului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a impune oricare sau toate dintre masurile urmatoare pentru participanti: prezentarea dovezii vaccinarii si/ sau dovezii testarii si/ sau dovezii prezentei anticorpilor pentru SARS-CoV2, pastrarea distantei sociale fata de alti participanti, minimizarea aglomerarii de oameni prin acceptarea sosirii la locatie la orele comunicate si/ sau purtarea mastii.

Mai multe detalii privind regulamentul de acces vor fi comunicate in zilele din apropierea evenimentului. Cumparatorilor de bilet li se recomanda consultarea siteului oficial si a platformelor social media Emagic, precum si a siteurilor si paginilor de social media ale platformelor de ticketing partenere, inainte de participarea la eveniment.

