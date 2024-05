Detoxifiere rapidă după Paște. Cum să elimini toxinele în două zile

Te-ai răsfățat de Paște fără să faci rabat de la nicio delicatesă, iar acum sentimentele de vinovăție nu-ți dau pace? Cozonacul, drobul de miel, pasca și alte preparate tradiționale și-au pus amprenta pe silueta ta și ți-au cotropit organismul? Este timpul să scapi de toxinele acumulate în această perioadă în timp record: ai un două zile la dispoziție pentru a-ți pune la punct silueta și sănătatea cu câteva trucuri simple!

Bea apă cu lămâie pe stomacul gol

Dacă nu ai probleme cu stomacul și vrei să elimini rapid din toxinele acumulate după mesele îmbelșugate de Paște, încearcă să adopți un truc simplu și cu efect garantat: paharul de apă plată cu lămâie, băut la prima oră a dimineții.

Bea un smoothie energizant și detoxifiant

Completează-ți în fiecare zi micul dejun cu un smoothie energizant, cu puteri detoxifiante. Poți combina aleatoriu alimente bogate în antioxidanți și substanțe care purifică organismul: legume verzi (spanac, urzici, sparanghel, salată verde, varză, broccoli etc.), legume proaspete (morcovi, țelină, păstârnac, sfeclă etc.), germeni de grâu, fructe proaspete etc.

Crește nivelul de activitate fizică

Cel mai ușor mod de a elimina rapid toxinele din organism este sportul. Chiar dacă nu ești adeptul exercițiilor viguroase și organizate în sesiuni interminabile la sală, poți spori nivelul tău de activitate fizică și îți poți ajuta organismul să scape de substanțele toxice prin metode ceva mai distractive: plimbări, dans, mers pe bicicletă sau cu rolele etc.

Mănâncă sănătos

Dacă vrei ca dieta rapidă de detoxifiere să aibă rezultatele scontate, este important să adopți un regim alimentar sănătos. Întrucât primăvara este un sezon care abundă în legume și fructe proaspete, detoxifierea și remodelarea corporală sunt mai accesibile ca oricând. Renunță la gătit și planifică-ți un meniu cât mai natural, cu produse proaspete, completat cu gustări din semințe oleaginoase și lactate. Optează pentru pește și carne slabă de pasăre în locul cărnurilor grase meniul detoxifiant.

Crește aportul de lichide

Apa este un detoxifiant natural care te ajută să scapi rapid de toxinele și straturile adipoase care dau acul cântarului peste cap. Pentru că nu ai la dispoziție decât două zile pentru a scăpa de cea mai mare parte din toxine, adaugă lămâie în apă și alterneaz-o din când în când și cu câte o cană de ceai verde.

