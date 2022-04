Cum am ajuns să sărbătorim Paștele la suta de grame?

.com

Suntem în săptămâna patimilor financiare pentru mulți dintre români. Să își asigure cele necesare pentru masa de Paște a devenit o adevărată misiune imposibilă nu doar pentru pensionari ci și pentru familiile cu copii, pentru cei peste 2,5 milioane de angajați care au salarii de până în 2500 lei net.

În 2022, mulți dintre ei au ajuns să cumpere carnea, brânzeturile, pasca și cozonacul la suta de grame.

Prețurile au crescut puternic în ultimele luni, iar pentru marea majoritate a populației specialitățile din zona de brânzeturi, carne (inclusiv cea de miel), vin, dulciuri au ajuns să fie doar obiecte de admirat în hipermarketurile – muzeu.

Cum am ajuns aici? Explicațiile sunt simple. Scumpirile alimentelor vin pe fondul creșterii costurilor cu energia, gazele, carburanții, cu îngrășămintele și celelalte materii prime. Costurile de producție pentru un solar de roșii, de exemplu, au crescut cu 230% față de 2020.

În plus, să nu uităm faptul că multe dintre alimentele pe care le cumpărăm de la hipermarket vin din import, la prețuri occidentale. De exemplu, 80% din carnea de porc pe care o consumăm vine din alte țări pentru că noi ne-am închis mare parte din ferme, pentru că nu am fost capabili să stopăm pesta porcină.

Ce-i de făcut? Cum putem avea alimente mai ieftine în magazine? Sunt multe soluții, de la cele de ordin fiscal la cele legislative și economice.

Din punct de vedere fiscal, o reducere a TVA-ului la alimentele ar fi o soluție optimă mai cu seamă că deja avem o discriminare fiscală vădită în această industrie. Ceea ce cumpărăm noi din hipermarketuri este taxat cu tva de 9%, ce mâncăm în restaurant și de la catering cu 5%, TVA pe care îl întâlnim și la produsele tradiționale.

De ce nu am avea o singură cotă de TVA pentru toată industria alimentară, ceva mai redusă, care să stimuleze consumul?

Politicienii ne-ar spune că nu este posibil, pentru că, imediat după reducerea TVA, retailerii ar crește prețurile la loc, ca să facă profit. De ce nu s-a întâmplat acest lucru în Polonia, care are TVA zero acum la alimentele de bază? Pentru că acolo există mecanisme de control bine puse la punct care monitorizează piețele și intervin atunci când văd cazuri de speculă sau de înțelegeri între comercianți.

Zilele trecute, în timp ce mă aflam într-o piață bucureșteană, constatam cu surprindere că toate prețurile la roșii, cartofi, castraveți etc. sunt aceleași peste tot. Cum este posibil așa ceva? Este o înțelegere între comercianți? Eu cred că da, că s-au înțeles să speculeze febra cumpărăturilor de Paște și să crească prețurile.

Dincolo de zona fiscală și de controalele stricte pe lanțurile de la producător/importator la galantar, cred că avem nevoie de o piață alternativă a produselor alimentare, care să concureze cu hipermarketurile și cu rețelele de interese din piețe.

Cum putem face asta? În loc să finanțăm cu 100 milioane de euro struțo-cămila numită Casa de Comerț Unirea, o rețea de magazine moartă din fașă, în fapt o sinecură a cărei finanțare cu siguranță încalcă legislația europeană în privința concurenței, putem să investim într-o platformă demnă de anul 2022.

Îi propuneam recent ministrului Chesnoiu, de la Agricultură, ideea unui,, Amazon’’ agro-alimentar românesc, o platformă online în care să se poată înscrie toți producătorii români de produse alimentare.

O infrastructură gestionată de stat, un fel de piață agro-alimentară online de unde să poți cumpăra, printr-o aplicație de telefon mobil sau de pe calculator, de la diverși producători români, tot ce îți dorești, de la legume și fructe la carne și brânzeturi.

Rolul statului ar fi de administrator al platformei, de garant al calității produselor și serviciilor oferite.

Noi, consumatorii, fie persoane fizice sau magazine, am putea avea astfel acces la o piață în care calitatea și prețul să fie principalele criterii de selecție. La capitolul livrări, avem o industrie competitivă care ne-ar putea oferi suportul logistic.

Să poți să cumperi online, din sute de oferte, la cele mai bune prețuri, fără costuri ascunse, fără intermediari, fără interese, cred că ar putea fi o soluție optimă pentru milioane de oameni, o alternativă benefică la ofertele speculanților din piețe și a rețelelor de supermarketuri.

Vrem însă acest lucru sau e mai sănătos să irosim 100 milioane de euro pe o rețea de magazine fără un plan de afaceri, fără perspective?

