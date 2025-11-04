Pastila albastră de slăbit din Rusia "care te face să uiți de mâncare”, face victime pe TikTok. Medicii avertizează că este periculoasă și conține o substanță interzisă în multe ţări

Un supliment pentru slăbit numit Molecule, promovat pe TikTok ca „pastila care te face să uiți de mâncare”, a devenit viral în rândul tinerilor — însă teste de laborator au arătat că produsul conține sibutramină, o substanță interzisă în multe ţări, iar mai mulţi adolescenţi care l-au luat au ajuns la spital cu anxietate, tremurături şi halucinaţii.

Vândut ieftin şi prezentat drept „natural”, Molecule a reapărut sub ambalaje şi denumiri diferite după ce autorităţile au început să-l retragă din magazinele online, iar medicii avertizează că administrarea pe cont propriu poate avea consecinţe grave.

Paginile de TikTok ale tinerilor ruși s-au umplut cu mesaje precum „Ia Molecule și uiți că există mâncare” sau „Vrei să stai în spatele clasei îmbrăcat cu haine XXL?”.

Efecte adverse severe

Maria (22 de ani) a cumpărat pastilele de pe un magazin online cunoscut. După ce a luat două pastile pe zi timp de două săptămâni, Maria a simțit că gura ei s-a uscat și că și-a pierdut de tot apetitul, arată Digi 24.ro.

„Nu aveam nicio dorință să mănânc sau să beau. Eram îngrijorată. Îmi mușcam în continuu buzele și obrajii”, a povestit pentru BBC Maria, care a început să sufere de anxietate severă și să aibă gânduri negative.

Alți utilizatori de TikTok care au luat pastile Molecule au spus că li s-au dilatat pupilele și au început să tremure și să sufere de insomnie. Cel puțin trei elevi au ajuns la spital după ce au consumat pastilele de slăbit.

Printre aceștia se numără o fată din Cita, Siberia, care a luat prea multe pastile de Molecule în încercarea de a slăbi cât mai repede înainte de venirea verii, și un băiat de 13 ani din Sankt Petersburg, care a început să aibă halucinații și atacuri de panică după ce a consumat pastilele.

Sibutramina, substanța interzisă din medicament

Testele au arătat că medicamentele conțin sibutramină. Medicamentul a fost folosit ca antidepresiv în anii '80 și, mai târziu, ca un inhibitor al apetitului, înainte ca studiile să arate că substanța crește riscul de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale. Sibutramina a fost interzisă în SUA în 2010, fiind acum ilegală și în Marea Britanie, Uniunea Europeană, China și alte țări.

În Rusia, substanța este folosită în continuare pentru tratarea obezității, dar este disponibilă doar adulților cu rețetă de la doctor. Cu toate că achiziționarea și vânzarea sibutraminei fără prescripție reprezintă o infracțiune, substanța continuă să fie vândută online, de multe ori, în doze mai mari decât medicamentele legale și fără a fi nevoie de prescripție medicală.

Pastilele costă doar 8 sau 9 dolari pentru o cutie ce ține 20 de zile – mult mai ieftin decât injecțiile de slăbit precum Ozempic, care pe piața rusească se vând cu 50-210 dolari pentru o doză lunară.

Medicii avertizează că medicamentul este periculos

„Administrarea pe cont propriu a acestui medicament este foarte periculoasă”, a spus endocrinologul Ksenia Solovieva din Sankt Petersburg, „pentru că nu știm cât ingredient activ ar putea conține aceste 'suplimente alimentare'”. După ce autoritățile au obligat mai multe magazine online să scoată Molecule de la vânzare, medicamentul a început să apară sub un alt nume – Atom – fiind împachetat aproape identic.

Pe TikTok, comercianții vând Molecule folosind anunțuri care par să promoveze produse precum müsli, biscuiți sau chiar becuri. Alți comercianți nici nu încearcă să mai ascundă faptul că vând pastile de slăbit. De multe ori, este aproape imposibil să îți dai seama unde au fost produse pastilele Molecule. Unii vânzători au certificate de producție din fabrici din Guangzhou și Henan, în China, în timp ce alții susțin că au obținut pastilele din Germania sau Kazahstan.

