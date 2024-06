Pastorul din Arad care și-a violat fiicele ani de zile a fost trimis în judecată. Cum a fost prins agresorul

Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu a anunțat că bărbatul de 48 de ani din judeţul Arad care ar fi pastor al comunităţii sale şi care a fost arestat preventiv după ce şi-a violat cele trei fiice, timp de 16 ani, a fost trimis în judecată.

Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu a transmis, marţi, 11 iunie, că Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui inculpat, în vârstă de 48 ani, în sarcina căruia au fost reţinute săvârşirea infracţiunilor de viol, în formă continuată, prev. de art. 218 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 lit. a), b), c) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.pen., viol, în formă continuată, prev. de art. 218 alin. 1, alin. 2, alin. 3 lit. a), b), c) şi alin. 3 ind. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.pen., şi viol, în formă continuată, prev. de art. 218 alin. 1, alin. 2, alin. 3 lit. a), b), c) şi alin. 3 ind. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că inculpatul, în perioada 2007-2023, în repetate rânduri, a întreţinut raporturi sexuale, cu trei persoane vătămate minore, aflate în ocrotirea sa, prin constrângere fizică şi psihică şi profitând de imposibilitatea persoanelor vătămate minore de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa”, a precizat sursa citată.

Un bărbat de 48 de ani din judeţul Arad a fost arestat preventiv, în luna februarie, fiind acuzat că, timp de 16 ani, şi-a violat fiicele minore. Fata cea mare, care acum este majoră, s-ar fi destăinuit unor colegi, iar astfel Poliţia a deschis o anchetă.

Potrivit presei locale, fiicele bărbatului, care pe pagina sa de Facebook anunţă că este pastor al comunităţii sale, au acum 15, 17 şi 26 de ani, iar fiica cea mare s-ar fi destăinuit unor colegi prin ce trece atât ea, cât şi surorile ei, iar astfel informaţia a ajuns la Poliţie care s-a autosesizat din oficiu în acest caz.

