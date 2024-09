Pastorul autonumit „fiul lui Dumnezeu” a fost arestat. Își amenința victimele cu „condamnare veșnică” FOTO/VIDEO

Pastorul filipinez Apollo Carreon Quiboloy, o mare celebritate locală, care este căutat atât de FBI, cât şi de autorităţile din ţara sa pentru abuz sexual şi trafic de persoane, a fost arestat duminică, 8 septembrie, la câteva săptămâni după o confruntare cu poliţia, relatează Reuters şi CNN.

În mesaje postate pe Facebook, ministrul filipinez de interne, Benhur Abolos, a confirmat că predicatorul, care era de trei ani fugar, a fost prins.

Poliţia naţională l-a arestat pe Quiboloy, care îşi spune „deţinător al universului” şi „fiu desemnat al lui Dumnezeu” şi este fondator al bisericii „Regatul lui Isus Hristos” (KOJC), alături de patru dintre ajutoarele sale, în oraşul Davao din sudul ţării, după ce aceştia s-au predat, potrivit agenţiei de presă filipineze de stat.

Celebrate the capture of the ARRESTED SON OF GOD, Pastor Apollo Carreon Quiboloy, with this shirt in honor of his “ultimate sacrifice”.

PRODUCT LINK: https://t.co/nVwz57Dvxa pic.twitter.com/GLPRjls88Q