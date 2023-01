Pat tapițat cu velur – un răsfăț al somnului!

Potrivit uneia dintre definițiile oficiale, design-ul reprezintă arta posibilului. Dacă ne referim la spațiul de locuit, design-ul face ca orice stil, orice preferință și orice funcționalitate să fie posibil de realizat, respectând câteva reguli de bază: stabilirea unei palete cromatice armonioase, calibrarea mobilierului la dimensiunile spațiului, folosirea pieselor-accent pentru a personaliza amenajarea și a-i conferi un impact memorabil.

Dacă pentru living, o piesă-accent poate fi o comodă spectaculoasă, un candelabru-stil ori un demi-fotoliu Louis XIV recondiționat, în dormitorul matrimonial ne învârtim la propriu în jurul piesei centrale: patul!

Ca să obținem un efect estetic WOW, dar și pentru numeroasele beneficii funcționale, vă propunem variantele de pat cu finisaj din velur sau catifea.

Materialul textil din fibre naturale sau sintetice cunoaște în ultimii ani un reviriment fulminant, câștigând atenția designerilor italieni care creează atât modele de paturi impunătoare, cu tăblii înalte, cât și paturi moderne, cu linii simple, ușor de integrat în spațiul unui apartament obișnuit.

De ce este catifeaua materialul ideal pentru patul de vis?

În primul rând este extrem de versatilă; catifeaua are acea textură care se joacă cu lumina în mod subtil, conferind profunzime culorii și aducând căldură în încăpere. Indiferent de stilul de amenajare ales pentru cameră, patul de catifea se integrează magistral.

Te afli într-un dormitor tradițional cu lambriuri de lemn și covoare țesute? Patul amplasat central, cu finisaj de catifea într-o culoare caldă este ceea ce lipsește. Ai în vedere să creezi un dormitor în stil scandinav cu doar câteva piese grafice și o oglindă barocă? Patul tapițat cu velur este elementul care poate desăvârși amenajarea ca o semnătură de autor.

Să vorbim puțin despre elementele componente ale patului, ca să înțelegem de ce finisajul de catifea are atât o importanță estetică cât și una funcțională.

Baza patului reprezintă cadrul pe care se fixează salteaua cu dimensiunea aleasă. Este bine de știu că, dacă ne dorim un pat mai degrabă înalt, trebuie să alegem un cadru cu baza lată și să calculăm înălțimea totală adăugând înălțimea saltelei la înălțimea bazei. La anumite modele, salteaua intră parțial în interiorul cadrului, la altele nu! Așadar luați în calcul aceste detalii când alegeți modelul de pat și salteaua aferentă. Oricum ar fi, baza patului reprezintă elementul de stabilitate care, îmbrăcat în catifea, devine un volum cu margini rotunjite care conferă confort și eleganță prin textura moale și prietenoasă.

Tăblia patului are funcția de a oferi suport pentru a te rezema confortabil, dar oferă și oportunitatea de a fi creativ și de a aduce un plus de stil dormitorului. La fel ca baza patului, tăblia tapițată cu finisaj velur are aspect și textură soft, indiferent de stilul ales: simplă și netedă, cu cusături verticale, din panouri alăturate sau cu butoni îngropați, în stil Chesterfield.

Dincolo de aspectul elegant și de aerul aristocrat pe care le aduce un pat de calitate tapițat cu velur, trebuie să nu uităm de aspectul practic: datorită suprafeței catifelate, lenjeria de pat nu alunecă, iar somnul te lasă să te cufunzi în vise dulci, reconfortante.

E timpul să alegi patul de catifea pe inima ta. Te așteptăm în magazinele Rovere Mobili și pe rovere.ro cu cea mai extinsă ofertă de modele create de designerii italieni, dar și cu idei de amenajări interioare in stil italian!

