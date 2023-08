Pățania unei turiste din România când a ajuns în cameră și a vrut să se culce: ”Defilau în pat!”

Experiența neplăcute a unei turiste din România, la Poiana Brașov, a fost relatată pe un forum de pe Facebook destinat vacanțelor.

Astfel, persoana respectivă a relatat cu lux de amănunte sperietura prin care a trecut în momentul în care s-a dus să se culce.

”Oribil!!! Scriu "în direct" din hotelul ăsta groznic! Pentru un hotel de 2 stele este prea mult, dar pentru 4 cât se zice că sunt...

Am ajuns astăzi pe la ora 17, am preluat camera, am observat că nu funcționează aerul condiționat, dar am zis că până deseară când ajung în cameră nu o să mai am nevoie, și am plecat prin Brașov la plimbare...

La ora 11 când am venit, am făcut un dus, într o cadă plină de rugină, și m-am pus în pat. După nici 3 minute după ce am stins lumina, a început să mă gâdile pielea...

Am aprins lumina telefonului și surpriză ... plin de gângănii mai mici și mai mari defilau în pat, când am aprins lumina, au dispărut...

Am luat la puricat patul și le-am găsit, dar și pete de sânge pe așternut. Groznic...

Am fost la recepție și mi au dat altă cameră, fără ca măcar să urce să vadă despre ce e vorba... (probabil că nu sunt prima persoana care reclamă asta!)... acum aștept sa se lumineze să plec, pentru că nu mai am încredere să sting iar lumina, chiar daca am verificat patul cel nou de multe ori”, este mesajul postat de româncă.

”Am vorbit cu managerul dimineața asta, i-am explicat toate inconvenientele, i-am arătat poze si filmulețe...omul a fost foarte înțelegător... I-a părut rău, mi a dat banii înapoi si a promis ca totul se va repara... Sincer nu ma așteptam să fie atat de binevoitor”, a completat ea ulterior.

Ads