Anul lansării continuării filmului „Patimile lui Hristos", anunțat oficial. Mel Gibson va regiza și partea a doua

Autor: Alexandru Negrici
Duminica, 10 August 2025, ora 11:32

Mel Gibson FOTO captură video Joe Rogan Experience

Continuarea filmului „The Passion of the Christ” (2004) va fi lansată în două părţi, potrivit site-ului american Deadline. Intitulată „The Resurrection of Christ”, prima parte a filmului va fi difuzată în 26 martie 2027, Vinerea Mare, iar cea de-a doua pe 6 mai, Ziua Înălţării, 40 de zile mai târziu. Două date de mare semnificaţie religioasă.

Detaliile scenariului, scris în colaborare cu Randall Wallace („We Were Soldiers”), nu au fost încă dezvăluite. Având în vedere povestea primului film, care a abordat crucificarea lui Iisus Hristos într-un mod pe cât de impresionant din punct de vedere vizual, pe atât de brutal, noua intrigă se va concentra pe învierea lui Hristos. Regizorul a descris proiectul drept „o călătorie acidă”.

„The Passion of the Christ” a avut un succes uriaş, fiind în prezent unul dintre cele mai profitabile filme din toate timpurile la box office-ul american, cu încasări de peste 600 de milioane de dolari în întreaga lume.

De asemenea, filmul a fost puternic criticat pentru scenele sale de violenţă extremă şi pentru portretizarea unor personaje evreieşti ca fiind principalii instigatori ai crucificării lui Iisus Hristos.

Într-un interviu acordat podcastului „The Joe Rogan Experience”, Mel Gibson a dezvăluit că Jim Caviezel, actorul care l-a interpretat pe Iisus Hristos în primul film, va fi întinerit digital pentru a-şi relua rolul.

Regizorul a anunţat că îşi va continua activitatea cu compania de producţie Lionsgate, care i-a produs şi ultimele două filme, drama nominalizată la Oscar „Hacksaw Ridge”, cu Andrew Garfield, şi thrillerul „Flight Risk”, cu Mark Wahlberg.

Gibson a regizat filmul „Patimile lui Hristos” după propriul scenariu, scris împreună cu Benedict Fitzgerald, şi a fost şi producător. Maia Morgenstern a interpretat-o pe Fecioara Maria, iar Monica Bellucci a jucat rolul Mariei Magdalena.

