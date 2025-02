Rezultat impresionant pentru sportiva din România la Europenele de patinaj artistic

Patinatoarea română Julia Sauter a obținut un rezultat strălucitor la Campionatele Europene de Patinaj Artistic Tallin 2025, competiţie la care pe prima treapă a podiumului a urcat Niina Petrokina, din Estonia.

Sauter, care a fost pe locul 8 la programul scurt, cu 61.96 puncte, a ajuns la un total de 172.64 puncte după programul liber, vineri, și s-a clasat pe locul 7.

„Azi a fost greu, dar am luptat. Sunt foarte mândră de mine. Nu a fost la fel de bun ca programul scurt, dar am continuat să forţez, iar faptul că am terminat în primele şapte locuri este cu adevărat incredibil. Obiectivul meu a fost să rămân în primele zece, aşa că locul şapte este extraordinar. Aşa cum am spus ieri, ultima lună a fost grea, aşa că iau lucrurile pas cu pas. Nu vreau să mă gândesc încă la Mondiale. Nu sunt încă foarte sigură dacă voi mai participa la o competiţie înainte de Mondiale, dar vom vedea”, a declarat Sauter, potrivit Golden Skate.

Medalia de aur a fost câştigată de Niina Petrokina, din Estonia, cu 208.18 puncte. Pe treapta a doua a podiumului a urcat Anastasia Gubanova (Georgia) - 198.61, iar pe locul trei a terminat Nina Pinzarrone (Belgia) - 191.44 puncte.

Ads