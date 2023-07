În ce și-a investit banii Dragoș Pătraru. Plăcerea mai puțin obișnuită a realizatorului emisiunii Starea Nației

Dragoș Pătraru a investit in copaci FOTO facebook

Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii Starea Nației, care s-a mutat de la Prima TV în online, are un hobby mai puțin obișnuit.

În noul episod al podcast-ului Starea Sănătăţii, Dragoş Pătraru a vorbit despre managerierea stresului. A spus că terapia oferită de spaţiile verzi este, în opinia sa, cea mai la îndemână, cea mai eficientă şi mai importantă. De aceea, a şi investit în copaci.

Dragoş Pătraru: „Eu am dat tot ceea ce am economisit anul acesta pe copaci. I-am luat direct mari, din Italia. La 45 de ani cât fac luna viitoare sunt conştient că am mai puţine zile de mâine decât zile de ieri, aşa că aş vrea şi eu să mă bucur de ceea ce plantez”

La începutul anului, Starea Naţiei a împlinit zece ani de la lansare.

