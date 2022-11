Patrick Mouratoglou nu duce lipsa Simonei Halep. Bucuria trăită de antrenorul francez la Paris VIDEO

Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, suspendată din circuitul WTA pentru dopaj, a trăit miercuri o mare bucurie după calificarea noului său elev, danezul Holger Rune, în faza următoare a Mastersului din capitala Franței.

Astfel, după finala pierdută la Basel săptămâna trecută, Holger Rune (19 ani) își confirmă forma bună la Paris.

După ce în primul tur l-a eliminat pe elvețianul Wawrinka, Rune l-a depășit miercuri pe polonezul Hubert Hurkacz, cap de serie numărul 10, scor 7-5, 6-1. În imaginile postate pe contul de Twitter al celor de la ATP se poate vedea și bucuria lui Mouratoglou, prezent în tribune.

În optimi, elevul lui Mouratoglou va evolua contra rusului Andrei Rublev, cap de serie 7.

