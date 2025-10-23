Patriarhul Constantinopolului vine la București, pentru a oficia, alături de patriarhul României, slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului ajunge vineri, 24 octombrie, la București, pentru a oficia, duminică, împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale.

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, evenimentul sosirii în România a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, se va desfășura, vineri, de la ora 11:00, în Salonul Prezidențial al Aeroportului Internațional 'Henri Coandă'.

În cursul aceleiași zile, Sanctitatea Sa va fi primit de Patriarhul Daniel, la Catedrala Patriarhală de pe Colina Bucuriei.

'În cursul zilei de vineri, vom avea un eveniment cu totul deosebit: în jur orei 12:30, orientativ, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel îl va întâmpina în Catedrala Patriarhală pe Sanctitatea sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului. Va avea loc și o slujbă de Te Deum după întâmpinare și, bineînțeles, îl așteptăm cu nerăbdare pe Sanctitatea Sa și ne bucurăm că a acceptat să participe atât la evenimentele prilejuite de hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, cât și la momentul binecuvântat al Sfințirii Picturii Catedralei Naționale, care va avea loc în cursul zilei de 26 octombrie', anunța vinerea trecută preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române.

De asemenea, el a precizat că, în data de 27 octombrie, ziua prăznuirii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, slujba Sfintei Liturghii, desfășurată la Altarul de Vară, va fi condusă de Patriarhul Ecumenic, împreună cu Patriarhul Daniel, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și un sobor de preoți și diaconi.

În 25 noiembrie 2018, Anul Centenar al Marii Uniri, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a oficiat sfințirea Altarului Catedralei Naționale, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, în prezența membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a clericilor, credincioșilor și a reprezentanților societății românești.

