Patriarhul Kirill se ia după Vladimir Putin și își ține oaspeții la distanță, la o masă lungă

Patriarhul Kirill îl imită pe Putin și primește oaspeții la o masă imensă, lungă.

Kiril apare într-o poză alături de Oleg Ovcharov, șeful adjunct al Departamentului sinodal pentru cooperare cu forțele armate.

Patriarch #Kirill imitates #Putin and receives guests at a huge table.

On the opposite side is Oleg Ovcharov, deputy head of the Synodal Department for Cooperation with the Armed Forces. pic.twitter.com/QMpA8UxOWK