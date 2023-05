Patrice Evra, în centrul unui scandal după meciul lui Manchester City cu Real Madrid VIDEO

Patrice Evra s-a aflat în centrul unei altercaţii miercuri seară, după ce Manchester City s-a calificat în finala Ligii Campionilor, la finalul meciului cu Real Madrid, scor 4-0.

Purtând un costum roşu - culoarea dominantă a rivalilor lui City, Manchester United - şi stând la marginea terenului, fostul internaţional francez (42 de ani, 81 de selecţii) a avut un schimb de replici aprins cu asistentul lui Pep Guardiola, Manel Estiarte, înainte de a fi separat de agenţii de securitate.

Evra a adus explicaţii după eveniment: "S-a uitat la mine şi mi-a spus: "Este pentru tine, este pentru tine"". M-am dus la el şi l-am întrebat de ce ţipă, de ce era atât de agitat. Mi-a spus că anul trecut i-am spus că au dat-o în bară, că de aceea au pierdut cu Madrid, iar anul acesta nu au dat-o în bară".

Patrice Evra este fost jucător al echipei Franţei şi Manchester United.

Patrice Evra was involved in an altercation with Man City staff as their players celebrated reaching the Champions League final 😡 pic.twitter.com/jLqsCKBTNw