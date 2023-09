Cum s-a descurcat Patricia Țig pe cea mai mare arenă de la US Open, în fața numărului trei WTA: "M-am rugat să joc pe acest teren"

Pentru prima dată în cariera ei, Patricia Maria Țig a avut ocazia de a evolua pe arena Arthur Ashe, cea mai mare de la US Open.

Patricia Țig a întâlnit-o în turul al doilea pe americanca Jessica Pegula, locul trei WTA. Pegula s-a impus fără emoții, scor 6-3, 6-1, după o oră și 11 minute.

Americanca va evolua în turul al treilea cu Elina Svitolina, din Ucraina.

Înaintea partidei, Patricia Țig (locul 700 WTA), care a evoluat la US Open pe baza clasamentului protejat, a declarat că s-a rugat să joace pe terenul central din momentul în care s-a calificat în turul al doilea. "E o oportunitate extraordinară", a spus ea.

