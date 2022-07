Jucătoarea din România "dată dispărută" se întoarce la tenis: a avut probleme personale și medicale

În urmă cu un an și jumătate era a doua rachetă a României, după Simona Halep, iar cu 12 luni în urmă numele ei era amintit pe toate agențiile de presă. După care, a dispărut subit.

Este vorba despre Patricia Maria Țig (28 de ani), care a apărut ultima dată pe un teren de tenis pe 30 iunie 2021, în primul tur la Wimbledon, când a pierdut în fața rusoaicei Daria Kasatkina.

Apoi, a refuzat participarea la Jocurile Olimpice, motivând probleme medicale. „Nu voi participa la Jocurile Olimpice…. Accidentări! N-am ce să lămuresc, nu joc şi… Asta am decis. Nu-mi pare rău pentru că fac ce simt că e mai bine pentru mine. Am avut un an ciudat şi vreau să am grijă de corpul meu“, a explicat Ţig pentru TVR.

Până la Wimbledon 2021, Patricia fusese eliminată de la French Open 2021 de Naomi Osaka. Fix după acel joc, japoneza și-a anunțat retragerea de la Roland Garros, invocând celebrele probleme mentale, iar numele Patriciei a fost amintit în toate știrile legate de Osaka.

Se pare că Patricia Țig, după o serie de probleme personale și medicale, a decis să revină la tenis. Informația a fost anunțată de Daniel Radu în ziua în care Pati a împlinit 28 de ani (pe 27 iulie).

Patricia are o fată cu Răzvan Sabău.

La mulți ani, Patricia Țig (@patritig)🎉 Va reveni în turnee anul acesta, după ce de curând a reluat antrenamentele. #exclusiv Ea are un clasament protejat (65 @WTA) cu care se va putea înscrie ulterior în 12 turnee, printre care două Grand Slam-uri + două WTA 1000. #PatriciaTig pic.twitter.com/new9dG3NkU — Daniel Radu (@danielradutenis) July 27, 2022

