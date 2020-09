Patricia Tig s-a calificat in finala la Istanbul

Tig a invins-o in semifinale pe sportiva ceha Tereza Martincova, numarul 136 mondial, scor 6-3, 6-3, intr-o ora si 50 de minute.Romanca o va intalni in finala pe sportiva canadiana Eugenie Bouchard, locul 272 WTA.Castigatoarea turneului va primi 25.000 de dolari si 280 de puncte, iar jucatoarea invinsa in finala va obtine 14.000 de dolari si 180 de puncte.