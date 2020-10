Roland-Garros 2020. Sansa nesperata pentru Patricia Tig. Cu cine va juca in turul 3. Posibil duel cu Irina Bara in optimi

Daca s-ar fi respectat calculele hartie, Patricia Tig (locul 58 WTA ) ar fi trebuit s-o intalneasca in turul 3 pe Elena Rybakina din Kazahstan, locul 18 mondial si una dintre cele mai in forma jucatoare ale momentului.Surprinzator, Rybakina a pierdut insa meciul din turul 2 cu Fiona Ferro din Italia, clasata pe locul 49 in lume. Astfel, Patricia Tig o va intalni pe Ferro pentru un loc in optimi, o partida care se anunta deschisa oricarui rezultat.In schimb, Irina Bara (locul 142 in lume) va avea o misiune aparent imposibila impotriva Sofiei Kenin (6 WTA), castigatoarea de la Australian Open care a invins-o in turul 2 pe Ana Bogdan Daca cele doua romance isi vor castiga meciurile, atunci Patricia Tig si Irina Bara vor juca una impotriva alteia in optimile de finala la Roland-Garros.