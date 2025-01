Bebelusi infectati cu o bacterie mortala Ministrul Sanatatii: Nu cred ca demisia mea rezolva problema

Ministrul Sanatatii, Patriciu Achimas-Cadariu, a declarat miercuri, la audierile de la Comisia de sanatate a Camerei Deputatilor, ca nu crede ca demisia lui va rezolva problema copiilor cu sindrom hemolitic-uremic.

"Nu cred ca demisia mea rezolva aceasta problema", a spus ministrul in contextul in care deputatul ALDE Gratiela Gavrilescu si deputatul PSD Calin Potor i-au cerut demisia.

"Sa mergeti la Cluj pe specialitatea dumneavoastra si calitatea de ministru sa o lasati sa o desfasoare altcineva, un manager", i-a transmis Gavrilescu.

La randul sau, deputatul social-democrat Calin Potor a afirmat ca ar vrea ca ministrul sa isi prezinte demisia. "Problema mea este cand isi da demisia domnul ministru. Eu as vrea sa si-o dea astazi", a spus deputatul.

Ulterior audierilor, intrebat intr-o conferinta de presa daca isi va prezenta demisia in cazul in care va trece motiunea simpla pe sanatate, ministrul Patriciu Achimas-Cadariu a raspuns: "O sa povestim atunci, daca trece".

El a sustinut ca isi asuma in totalitate problemele de comunicare, iar daca va trebui sa raspunda pentru acest lucru o va face cu "draga inima".

"Eu sunt primul care am zis ca nu sunt un om perfect. Nu toti medicii sunt perfecti, sunt medici care gresesc, sunt mecanisme care raspund pentru greseala, mi le asum in totalitate. (...) Fac un apel la responsabilitate, voi aparea de cate ori va fi nevoie, dar in continuare insotit de specialisti", a spus ministrul.

