Strategia PSD cu medici candidati la parlamentare, aplicata si la Cluj. Patriciu Achimas-Cadariu este cap de lista pentru Camera Deputatilor

Medicul Patriciu Achimas-Cadariu a fost plasat cap de lista pentru Camera Deputatilor. La Senat, locul intai este ocupat de Vasile Dancu Medicul clujean este fost ministru al Sanatatii in Guvernul Dacian Ciolos (17 noiembrie 2015 - 9 mai 2016), in care Vasile Dancu a fost vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.Patriciu Achimas-Cadariu este conferentiar universitar la Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" si doctor in stiinte medicale. Din februarie 2012 pana la data confirmarii ca ministru, a fost managerul Institutul Oncologic "Prof.Dr. Ion Chiricuta" din Cluj-Napoca.In prezent, Achimas-Cadariu lucreaza ca medic primar in cadrul Sectiei Chirurgie Oncologica la Institutul Oncologic.