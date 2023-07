Ce a declarat marele Patrick Kluivert după partida jucată la Cluj contra CFR-ului

Antrenorul formaţiei turce Adana Demirspor, Patrick Kluiert, a declarat, joi seara, la finalul meciului cu CFR Cluj, din prima manşă a turului doi preliminar al Europa Conference League, că rezultatul de egalitate, 1-1, este unul corect.

"Ne-am păstrat luciditatea, am jucat aşa cum ne-am programat. Sunt mulţumit cu rezultatul de 1-1. Am avut şi noi, şi cei de la CFR ocazii bune, şi portarul nostru şi al lor au avut intervenţii bune. Am un sentiment bun după acest rezultat de 1-1. Atât noi cât şi cei de la CFR Cluj am făcut un meci bun şi 1-1 este un rezultat corect", a afirmat Kluivert la postul Digisport.

Tehnicianul olandez s-a arătat încrezător în privinţa returului, afirmând că îşi doreşte ca echipa sa să ajungă departe în această competiţie.

"Normal că îmi doream mai mult, avem planuri mari. Este primul nostru meci oficial, ne dorim să ajungem şi mai sus decât anul trecut în campionatul intern şi să ajungem cât mai departe în Conference League", a adăugat Kluivert.

CFR Cluj a terminat la egalitate cu formaţia turcă Adana Demirspor, 1-1 (1-0), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în prima manşă din turul al doilea preliminar al Europa Conference League la fotbal.

Meciul revanşă este programat la Adana, pe 3 august (ora 21:00), urmând să fie arbitrat de belgianul Nathan Verboomen.

Dacă va trece de Adana Demirspor, CFR Cluj va da piept în turul al treilea preliminar cu câştigătoarea dintre NK Osijek (Croaţia) şi Zalaegerszeg TE FC (Ungaria). CFR ar fi gazdă în prima manşă, pe 10 august.