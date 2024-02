Cine a fost declarat MVP la Super Bowl: ”Este incredibil, legendar”

Patrick Mahomes, fundaşul echipei Kansas City Chiefs, câştigătoare a Super Bowl-ului de duminică împotriva formaţiei San Francisco, a afirmat că acest al treilea succes din ultimii cinci ani reprezintă începutul unei dinastii. Mahones a fost desemnat MVP-ul Super Bowl.

"Prin ce am trecut, ce am înfruntat, ce am depăşit anul acesta... Băieţii nu au renunţat niciodată şi nu au cedat. Vreau să îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru asta. El ne-a testat şi ne-a făcut mai buni. Sunt mândru de băieţii mei. Să lupţi, să rămâi concentrat şi să continui să crezi, aceasta este cheia. Nu ştii niciodată cum vor decurge lucrurile.

Este incredibil, legendar. Este începutul unei dinastii. Dar nu am terminat încă. Suntem o echipă tânără. Nu avem nicio intenţie să ne oprim aici, vom continua pe această cale. Vom sărbători în seara asta şi apoi la paradă. Dar, după aceea, voi face tot ce-mi stă în putinţă pentru a juca din nou în acest meci anul viitor şi voi încerca să câştigăm three-peat (n.r - trei titluri la rând, o performanţă care nu a fost niciodată atinsă în istoria Super Bowl)", a declarat Mahones.

Kansas City Chiefs a învins cu 25-22 echipa San Francisco 49ers, pe Allegiant Stadium, în Las Vegas, şi a câştigat pentru a treia oară Super Bowl în ultimii cinci ani.

Chiefs au jucat în patru din ultimele cinci Super Bowl-uri şi au devenit prima echipă care a câştigat două titluri consecutive, după Patriots, care a reuşit acest lucru în sezoanele 2003 şi 2004.

La doar 28 de ani, Patrick Mahomes a devenit al şaselea quarterback din istoria NFL care a câştigat cel puţin trei Super Bowl-uri, în timp ce Andy Reid a devenit al cincilea antrenor care a câştigat trei sau mai multe, potrivit BBC.