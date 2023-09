Gestul cu care Mouratoglou și-a pus lumea în cap: ”Oamenii încep să înțeleagă”

În plin scandal de dopaj al elevei sale Simona Halep, Patrick Mouratoglou se confruntă și cu o altă problemă, legată de noua campioană de la US Open, tânăra Cori Gauff (19 ani).

Astfel, chiar dacă nu o antrenează în prezent, Patrick Mouratoglou o cunoaște pe Gauff încă de la 10 ani, când americanca a venit la academia francezului. Astfel, într-un material difuzat de CNN, Mouratoglou și-a asumat într-un fel succesul lui Gauff.

"Patrick Mouratoglou este considerat unul dintre cei mai mari antrenori de tenis din lume, iar noua sa vedetă nu este nimeni alta decât campioana de la US Open, Coco Gauff, în vârstă de 19 ani", se arată în textul apărut pe contul de Twitter al celor de la CNN.

Patrick Mouratoglou is widely regarded as one of the great tennis coaches in the sport, and his newest star is none other than 19-year-old US Open champion Coco Gauff. He reflects on her rise to the top. https://t.co/N0qJvgNZir pic.twitter.com/WcQ8IQi82T