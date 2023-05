Mouratoglou i-a întrebat pe experți și s-a convins în cazul Halep: ”E nebună”

Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, a avut o nouă luare de poziție în cazul Simonei Halep, urmărită de ITIA pentru o a doua încălcare a regulamentelor antidoping, referitoare la pașaportul biologic al sportivei.

Astfel, într-o scurtă postare pe Twitter, Mouratoglou a precizat că a cerut inclusiv părerea unor specialiști, care îi dau dreptate Simonei Halep.

”Pașaportul ei de sânge este absolut normal. Toți experții pe care i-am rugat să-l examineze au confirmat-o. Atitudinea ITF este nebună”, a scris francezul.

Her blood passeport is totally normal. All the experts that I have asked to look at it confirmed it. The attitude of the ITF is insane. https://t.co/jSk1mEgSjl