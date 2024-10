Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff (6 WTA, favorită nr. 4) s-a calificat marţi în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.955.610 dolari, profitând de abandonul, în setul trei, al adversarei sale, japoneza Naomi Osaka (73 WTA).

Antrenată de puțin timp de Patrick Mouratoglou, fostul tehnician al Simonei Halep, Osaka câştigase primul set cu 6-3, iar Gauff pe cel de-al doilea cu 6-4, când nipona a decis să abandoneze înaintea setului decisiv, după o oră şi jumătate de joc.

La final, Coco Gauff s-a oferit s-o ajute pe Naomi Osaka să părăsească terenul, cărându-i acestuia o parte din bagaj.

În sferturi, americanca o va înfrunta pe ucraineanca Iulia Starodubţeva (115 WTA).

Rezultate din optimi:

Iulia Starodubţeva (Ucraina) - Anna Kalinskaia (Rusia/N.10) 7-5, 6-0

Zhang Shuai (China) - Magdalena Frech (Polonia/N.23) 6-4, 6-2

Paula Badosa (Spania/N.15) - Jessica Pegula (SUA/N.2) 6-4, 6-0

Coco Gauff (SUA/N.4) - Naomi Osaka (Japonia) 3-6, 6-4, 0-0 (abandon Osaka).

Lending a helping hand 💜@CocoGauff helps her opponent off the court after Naomi Osaka is forced to retire due to a lower back injury.

Gauff advances to the #ChinaOpen quarterfinals with the score at 3-6, 6-4, RET. pic.twitter.com/ahm3pavauj