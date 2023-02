Patrick Mouratoglou a ratat ”finala” cu Darren Cahill la turneul ATP din Franța

Patrick Mouratoglou și Darren Cahill, actualul, respectiv fostul antrenor al Simonei Halep, au ratat șansa unei întâlniri directe în finala turneului ATP de la Montpellier (Franța).

În semifinale, danezul Holger Rune (9 ATP), antrenat de Mouratoglou, a pierdut dramatic meciul cu americanul Maxime Cressy (51 ATP), care s-a impus cu 7-5, 6-7, 7-6, după un meci de peste două ore și jumătate.

Dacă s-ar fi calificat în finală, Rune l-ar fi întâlnit duminică pe italianul Jannik Sinner, elevul australianului Darren Cahill.

Sinner (17 ATP) l-a învins sâmbătă în semifinale pe francezul Arthur Fils (163 ATP), cu 7-5, 6-2.

