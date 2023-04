Patrick Mouratoglu reacționează după ce Eugenie Bouchard a vorbit despre dopatele din WTA: "Nu e corect"

Tenismena Eugenie Bouchard din Canada (285 WTA) a avut o remarcă acidă la adresa jucătoarelor care au fost suspendate pentru dopaj, categorie în care intră și românca Simona Halep.

Astfel, după ce a învins-o pe Dayana Yastremska (Ucraina, 149 WTA), scor 6-7, 6-2, 6-2, în primul tur la WTA Madrid, Bouchard a avut o postare curajoasă pe rețelele sociale, pe care a șters-o ulterior.

„E ceva să joci cu dopate la Madrid!”, a fost mesajul scris de Bouchard pe Twitter, Yastremska având și ea un trecut marcat de o absență din circuit cauzată de dopaj.

Canadianca e recunoscută pentru faptul că a criticat-o la scenă deschisă inclusiv pe rusoaica Maria Șarapova, confruntată și ea cu o suspendare pentru dopaj.

În cele din urmă, Bouchard a șters acest tweet.

Patrick Mouratoglu a scris: „Mă bucur că Genie și-a șters tweetul. Nu este un lucru corect să ataci oameni care au fost achitați de tribunal”.

I am glad Genie deleted her tweet. It is not a fair thing to attack people who have been totally cleared by the Tribunal. pic.twitter.com/cFMgGgjNkR