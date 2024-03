Patrick Mouratoglou a ”supraviețuit” la Indian Wells. Minunea reușită de elevul său

Rusul Daniil Medvedev, finalist anul trecut, îl va înfrunta pe danezul Holger Rune în sferturile de finală ale turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.495.555 de dolari.

Miercuri, Medvedev (numărul patru mondial) s-a impus în două seturi simetrice, cu 6-4, 6-4, în faţa bulgarului Grigor Dimitrov, în timp ce Rune (7 ATP) a câştigat în trei seturi în faţa americanului Taylor Fritz, campionul din 2022, cu 2-6, 7-6 (7/2), 6-3.

Holger Rune, elevul lui Patrick Mouratoglou, a întors miraculos soarta meciului cu Fritz, care a ratat o minge de meci la scorul 6-2, 5-4.

