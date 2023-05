Patrick Mouratoglou a ales cele mai bune trei jucătoare din WTA fără să țină cont de Simona Halep: ce alegeri a făcut francezul

Francezul Patrick Mouratoglu, antrenorul Simonei Halep, a alcătuit Top 3 cele mai bune jucătoare de tenis.

Astfel, în opinia acestuia, cele mai bune jucătoare sunt Iga Swiatek (1 WTA), Aryna Sabalenka (2 WTA) și Elena Rybakina (7 WTA).

"WTA are 3 mari jucătoare!

Sabalenka, Swiatek, Rybakina.

Cea de-a treia nu are clasamentul corect doar pentru că punctele ei de la Wimbledon nu s-au pus", a scris Mouratoglou pe twitter.

Francezul nu a luat-o în calcul pe Simona Halep, jucătoarea lui, suspendată pentru dopaj.

La Madrid, Sabalenka a învins-o pe Swiatek în finală.

