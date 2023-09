În plin scandal de dopaj, Mouratoglou a intervenit la CNN. Francezul a stârnit furie: "E un parazit"

Francezul Patrick Mouratoglou este arătat cu degetul pentru ce i s-a întâmplat Simonei Halep.

Din momentul în care a intrat pe porțile academiei lui Mouratoglou, lucrurile au luat o întorsătură dezastruoasă pentru Simona Halep.

De altfel, anchetatorii Simonei au precizat faptul că stimularea sanguină a fost activă între cel puțin martie 2022 și septembrie 2022. Fix perioada în care Halep s-a lăsat cu totul pe mâna echipei Mouratoglou.

În plin scandal de dopaj, francezul a luat o decizie bizară. A intervenit la CNN, dar nu pentru a vorbi despre Simona Halep, ci despre noua stea în ascensiune a tenisului feminin, Cori Coco Gauff.

Fostul număr unu WTA, în lacrimi la tribunal: "Am avut încredere în soțul meu"

Mouratoglou a fost ironizat pentru această alegere stranie, mai ales că nu el e antrenorul jucătoarei din SUA. Comentariile au fost dure:

*Pare că Mouratoglou a plătit pentru a distrage atenția de la scandalul Halep.

*Tipul ăsta n-are pic de rușine. E o nebunie.

*Mouratoglou e un adevărat parazit. N-are nimic de-a face cu Gauff.

*Opriți-l pe Mouratoglou acum.

Mouratoglou is so shameless it's insane https://t.co/zVlu4P1HyU