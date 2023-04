Asociația Jucătorilor de Tenis Profesioniști, fondată de Novak Djokovic (35 de ani), a reacționat după interviul Simonei Halep (31 de ani, 26 WTA).

”Unul dintre principiile PTPA este acela că jucătorii de tenis trebuie să beneficieze de reguli și reglementări antidoping corecte, cu drepturi depline la un proces echitabil. Acest lucru include o revizuire în timp util.

Susținem pe deplin jucătorii în exercitarea drepturilor de apel și organismele de conducere trebuie să acționeze cu toată viteza deliberată pentru a rezolva cazurile.

Sportivii nu primesc timpul înapoi nici măcar în cazul unui apel câștigat”, a transmis PTPA, pe Twitter.

Mesajul PPTA nu l-a impresionat pe Patrick Mouratoglou. Acesta a sărit ca un leu pentru a cere explicații și a cerut asociației o abordare mai concretă pentru soluționarea situației:"Este minunat că aveți astfel de reguli, dar cum faceți să fie aplicate de anti-doping?"

It is great to have it in your rules, but how do you make them be applied by the anti-doping? https://t.co/akPF7FmjIr