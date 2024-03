Reacția lui Patrick Mouratoglou după decizia în cazul Halep: "Asta trebuie să se schimbe"

Simona Halep poate reveni în competiții ca urmare a deciziei pe care a anunţat-o marţi TAS, de reducere a suspendării de la patru ani la nouă luni.

Un atu major al Simonei Halep la TAS a fost prezența echipei lui Patrick Mouratoglu la TAS. Echipa francezului și-a asumat vinovăția pentru suplimentele pe care le-a luat Halep.

Fostul antrenor al Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, a distribuit pe contul său de X un mesaj al lui Ahmad Nassar, directorul executiv al Asociaţiei Jucătorilor Profesionişti de Tenis (PTPA), cu care este de acord în ceea ce priveşte cazul româncei.

Fără să pronunțe numele Simonei, Mouratoglu a scris. „Acestă nedreptate e incredibilă! Da, trebuie să se schimbe” (n.r- „The unfairness is incredible. Yes, it has to change” în engleză) a scris Mouratoglou.

The unfairness is incredible. Yes it has to change. https://t.co/ePl55yGEFS — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) March 5, 2024

Simona Halep va putea reveni în competiţii, suspendarea sa fiind redusă de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la patru ani la nouă luni. Simona Halep a declarat, după ce TAS a redus suspendarea sa pentru dopaj la nouă luni, că a fost întotdeauna o sportivă curată şi că abia aşteaptă să revină în circuit.

Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a anunţat pe site-ul oficial decizia TAS de reducere a suspendării Simonei Halep, menţionând că sportiva poate reveni imediat în competiţii. ITIA aşteaptă decizia competă şi motivată şi “o va analiza amănunţit”, a precizat şefa agenţiei.

Ads