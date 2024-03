Patrick Mouratoglou și-a făcut apariția la Miami, la revenirea Simonei Halep în tenis FOTO

Simona Halep se află la Miami, unde va participa la primul turneu după un an şi jumătate, competiție în care e implicat direct și fostul ei antrenor, Patrick Mouratoglou.

Halep a primit un wild card la turneul american, după ce TAS i-a redus suspendarea de patru ani la nouă luni. Halep nu a mai jucat din august 2022, când a fost eliminată în primul tur la US Open.

Simona Halep va intra în competiția de la Miami în primul tur, contra ibericei Paula Badosa, marți sau miercuri, după ora 20.00.

La Miami și-a făcut apariția și Patrick Mouratoglou, care e antrenorul danezului Holger Rune, jucător aflat în Top 10 ATP, pe locul 7.

Pe contul de X, Rune a postat o imagine de pe terenul central de la Miami, unde apare și Patrick Mouratoglou, cu spatele.

