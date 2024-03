Umilința trăită de Patrick Mouratoglou la Miami. Un tenismen din Ungaria a produs marea surpriză

Tenismenul danez Holger Rune (7 ATP), antrenat de Patrick Mouratoglou, a suferit o eliminare umilitoare la turneul de 1000 de puncte la Miami.

Calificat direct în turul secund al competiției, Holger Rune a fost spulberat de un adversar mult mai slab cotat, maghiarul Fabian Marozsan (57 ATP).

Maroszan s-a impus cu un categoric 6-1, 6-1 în fața elevului pregătit de fostul antrenor al Simonei Halep.

În turul trei, Fabian Marozsan va evolua cu australianul Alexei Popyrin.

Fab on 🔥

Fabian Marozsan improves to 3-1 against the Top-10 with a pitch-perfect performance against No.7-ranked Rune #MiamiOpen pic.twitter.com/ZIi7CdApJi