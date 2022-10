Reacții furibunde după ce Patrick Mouratoglou a anunțat că va antrena un jucător danez: "Simona a divorțat de două ori într-o lună"

Antrenorul francez Patrick Mouratoglou a anunțat că a început o nouă colaborare, cu danezul Holger Rune, locul 27 ATP.

„Cât timp se recuperează, Simona Halep m-a încurajat să caut o nouă colaborare. Astăzi, sunt fericit să anunț că mă voi alătura echipei lui Holger Rune. Sunt foarte entuziasmat să lucrez cu Holger. Avem o legătură specială, încă din ziua în care ne-am cunoscut, când el avea doar 13 ani”, a scris Mouratoglou pe Twitter.

Fanii din lumea tenisului au recționat dur după acest anunț, scrie Sportskeeda, care a strâns comentariile pasionaților de tenis. .

"Dacă Holger avea o șansă să devină un om mai bun, acum s-a dus", a comentat cineva.

"Ce face omul ăsta? Sunt cei care antrenează și apoi e el", a scris un altul.

Simona a divorțat de două ori într-o lună", au scris alții în mod ironic, referindu-se la o nouă posibilă despărțire pentru Halep, după divorțul de Toni Iuruc.

"Sincer, mie mi se pare că Simona Halep se retrage. Să nu uităm că același lucru s-a întâmplat și cu Serena și, deși tehnic a jucat două slam-uri și două turnee WTA, a fost cam finalul", a scris un utilizator.

"Halep trebuie doar să îl angajeze pe Wim Fisette și să meargă în turneul de răzbunare pentru că acel om i-a înrăutățit jocul"

"Îmi pare rău pentru Holger"

"Poate cineva să verifice dacă acest om s-a clonat? Practic e peste tot"

"Patrick e un vampir însetat de sânge"

